Los clubes del fútbol argentino llamaron a un paro: cuándo es y qué fechas se verán afectadas

La Asociación del Fútbol Argentino anunció la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 , prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, y del resto de las categorías del fútbol argentino .

La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y responde al rechazo institucional a una denuncia presentada por ARCA, que derivó en un llamado a indagatoria de autoridades de la casa madre del fútbol.

El paro alcanza a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, e incluye también la suspensión de la actividad en todas las categorías del fútbol argentino , según resolvió por unanimidad el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

En un comunicado, la AFA afirmó que no existe deuda fiscal exigible y que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron canceladas de manera voluntaria antes de su vencimiento, situación que actualmente está bajo análisis de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto, el titular de la AFA, Claudio Tapia, cuenta con el respaldo pleno de los clubes, que consideran que la medida judicial carece de sustento legal. La suspensión afecta a toda la programación oficial y deja en suspenso la reanudación del calendario hasta que se esclarezca el conflicto judicial.

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino.

Fútbol argentino: la programación de la fecha 9

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)