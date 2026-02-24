martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 12:52
Medida.

Los clubes del fútbol argentino llamaron a un paro: cuándo es y qué fechas se verán afectadas

La AFA y los clubes resolvieron frenar la actividad en repudio a una denuncia judicial impulsada por ARCA, que involucra a las autoridades del fútbol argentino.

Por  Judith Girón
La AFA y los clubes resolvieron frenar la actividad en repudio a una denuncia judicial impulsada por ARCA

La AFA y los clubes resolvieron frenar la actividad en repudio a una denuncia judicial impulsada por ARCA

Lee además
El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos
Suspensión.

El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos
Messi y el ingles: su cuenta pendiente.
Entrevista.

Lionel Messi reveló algo que lamenta en su vida: "Me hubiese gustado..."

La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y responde al rechazo institucional a una denuncia presentada por ARCA, que derivó en un llamado a indagatoria de autoridades de la casa madre del fútbol.

El paro alcanza a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, e incluye también la suspensión de la actividad en todas las categorías del fútbol argentino, según resolvió por unanimidad el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

En un comunicado, la AFA afirmó que no existe deuda fiscal exigible y que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron canceladas de manera voluntaria antes de su vencimiento, situación que actualmente está bajo análisis de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto, el titular de la AFA, Claudio Tapia, cuenta con el respaldo pleno de los clubes, que consideran que la medida judicial carece de sustento legal. La suspensión afecta a toda la programación oficial y deja en suspenso la reanudación del calendario hasta que se esclarezca el conflicto judicial.

Chiqui Tapia, presidente de AFA.

El comunicado de la AFA

Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Futbol Argentino.

Fútbol argentino: la programación de la fecha 9

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.00 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El paro de la CGT paraliza el fútbol argentino: el jueves no habrá partidos

Lionel Messi reveló algo que lamenta en su vida: "Me hubiese gustado..."

Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Marcelo Gallardo se va de River Plate: se despide el jueves ante Banfield en el Monumental

Lo que se lee ahora
Mercedes González Firpo, la jujeña en Las Leoncitas. video
Hockey.

La jujeña Mercedes González Firpo y otra convocatoria con Las Leoncitas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel