martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 12:51
Controles.

Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

Más de 800 policías custodiarán el partido de Boca Juniors en un gran operativo. Recomiendan a los jujeños asistir con DNI y anticipación.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

Lee además
Boca llegó a Salta y los hinchas enloquecieron.
Copa Argentina.

Boca Juniors llegó a Salta: el plantel y Riquelme firmaron autógrafos
Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

El encuentro genera fuerte movimiento de hinchas jujeños que viajan en vehículos particulares y colectivos contratados. El operativo inició el domingo con la venta de entradas y se mantiene activo antes, durante y después del evento.

Boca en Salta

Más de 800 efectivos en el despliegue

El dispositivo incluye más de 800 policías pertenecientes a distintas áreas de seguridad. Habrá presencia en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles y accesos a la capital salteña.

En el estadio funcionará un puesto policial interno y un centro de monitoreo 911. La fiscalización también alcanza a los colectivos que ingresen a la ciudad con simpatizantes.

Las autoridades informaron que el acompañamiento a las parcialidades busca ordenar el ingreso y evitar incidentes en los alrededores del estadio.

operativo de seguridad

Ingreso al estadio y documentación obligatoria

Las puertas del estadio abrirán a las 19.00. Se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los controles.

El ingreso exige DNI físico y entrada en mano. Habrá molinetes electrónicos y verificación de identidad mediante sistema informático.

Los accesos se distribuyen de la siguiente manera:

  • Platea y Popular Norte por Avenida Fernández Molina y Avenida Paraguay.

  • Popular Sur y Preferencial por Avenida Tavella.

  • Prensa por Puerta 12.

Restricciones y elementos permitidos

No se permitirá el ingreso de paraguas ni objetos que obstruyan la visión o representen riesgo. Solo se autorizarán banderas de hasta un metro y elementos de percusión en sectores habilitados.

Las autoridades solicitan circular con precaución en inmediaciones del estadio, especialmente ante pronóstico de lluvias para la jornada.

El operativo contempla controles antes, durante y después del partido, con especial foco en los ingresos y egresos masivos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors llegó a Salta: el plantel y Riquelme firmaron autógrafos

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Boca Juniors y Racing Club no se sacaron ventajas: fue 0 a 0 por el Torneo Apertura

Boca Juniors llega hoy a Salta: cómo canjear las entradas

Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: hay 4 heridos

Lo que se lee ahora
carolina moises juro como vicepresidenta del senado de la nacion video
Por el Peronismo Federal.

Carolina Moisés juró como vicepresidenta del Senado de la Nación

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Sismo en Jujuy.
Alerta.

¡Tembló Jujuy! Fuerte sismo en la zona de los Valles

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo
Servicios.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: así quedan las tarifas desde marzo

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel