Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

El encuentro genera fuerte movimiento de hinchas jujeños que viajan en vehículos particulares y colectivos contratados. El operativo inició el domingo con la venta de entradas y se mantiene activo antes, durante y después del evento.
Más de 800 efectivos en el despliegue
El dispositivo incluye más de 800 policías pertenecientes a distintas áreas de seguridad. Habrá presencia en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles y accesos a la capital salteña.
En el estadio funcionará un puesto policial interno y un centro de monitoreo 911. La fiscalización también alcanza a los colectivos que ingresen a la ciudad con simpatizantes.
Las autoridades informaron que el acompañamiento a las parcialidades busca ordenar el ingreso y evitar incidentes en los alrededores del estadio.
Ingreso al estadio y documentación obligatoria
Las puertas del estadio abrirán a las 19.00. Se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los controles.
El ingreso exige DNI físico y entrada en mano. Habrá molinetes electrónicos y verificación de identidad mediante sistema informático.
Los accesos se distribuyen de la siguiente manera:
Platea y Popular Norte por Avenida Fernández Molina y Avenida Paraguay.
Popular Sur y Preferencial por Avenida Tavella.
Prensa por Puerta 12.
Restricciones y elementos permitidos
No se permitirá el ingreso de paraguas ni objetos que obstruyan la visión o representen riesgo. Solo se autorizarán banderas de hasta un metro y elementos de percusión en sectores habilitados.
Las autoridades solicitan circular con precaución en inmediaciones del estadio, especialmente ante pronóstico de lluvias para la jornada.
El operativo contempla controles antes, durante y después del partido, con especial foco en los ingresos y egresos masivos.