Operativo de seguridad para Boca Juniors en Salta: recomendaciones para los hinchas que viajan

Miles de simpatizantes de Jujuy viajan este martes a Salta para presenciar el cruce entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina. El Ministerio de Seguridad de Salta dispuso un amplio operativo que incluye controles en rutas, accesos y dentro del estadio.

El encuentro genera fuerte movimiento de hinchas jujeños que viajan en vehículos particulares y colectivos contratados. El operativo inició el domingo con la venta de entradas y se mantiene activo antes, durante y después del evento.

El dispositivo incluye más de 800 policías pertenecientes a distintas áreas de seguridad. Habrá presencia en rutas nacionales y provinciales, aeropuerto, hoteles y accesos a la capital salteña.

En el estadio funcionará un puesto policial interno y un centro de monitoreo 911. La fiscalización también alcanza a los colectivos que ingresen a la ciudad con simpatizantes.

Las autoridades informaron que el acompañamiento a las parcialidades busca ordenar el ingreso y evitar incidentes en los alrededores del estadio.

Ingreso al estadio y documentación obligatoria

Las puertas del estadio abrirán a las 19.00. Se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los controles.

El ingreso exige DNI físico y entrada en mano. Habrá molinetes electrónicos y verificación de identidad mediante sistema informático.

Los accesos se distribuyen de la siguiente manera:

Platea y Popular Norte por Avenida Fernández Molina y Avenida Paraguay.

Popular Sur y Preferencial por Avenida Tavella.

Prensa por Puerta 12.

Restricciones y elementos permitidos

No se permitirá el ingreso de paraguas ni objetos que obstruyan la visión o representen riesgo. Solo se autorizarán banderas de hasta un metro y elementos de percusión en sectores habilitados.

Las autoridades solicitan circular con precaución en inmediaciones del estadio, especialmente ante pronóstico de lluvias para la jornada.

El operativo contempla controles antes, durante y después del partido, con especial foco en los ingresos y egresos masivos.