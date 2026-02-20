Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: hay 3 efectivos heridos

Un paquete sospechoso explotó este viernes por la tarde en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional , ubicada en avenida Paseo Colón 533 , y dejó 3 efectivos heridos , informaron fuentes oficiales del operativo.

El hecho se registró cerca de las 14 en el piso 11 del edificio, cuando personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida hace aproximadamente cuatro meses y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

Según el parte oficial, en total había tres paquetes dentro de la dependencia, y uno de ellos fue el que detonó al ser abierto, mientras que los otros dos quedaron bajo análisis de especialistas para descartar la presencia de otros dispositivos.

Como consecuencia del estallido, 3 efectivos resultaron lesionados con quemaduras . Dos de ellos fueron trasladados de urgencia por personal del SAME al Hospital Argerich para recibir atención médica, mientras que un tercero fue atendido en el lugar.

image Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería.

Tras la explosión, se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad en la zona. Bomberos, la Policía de la Ciudad, personal federal, y especialistas en explosivos trabajaron en el lugar, que fue perimetrado entre las calles México y Venezuela, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y Puerto Madero.

El tránsito fue desviado y las líneas de colectivos modificaron su recorrido para evitar la zona afectada mientras avanzan las labores de inspección.

Comunicado del Gobierno

"El Ministerio de Seguridad Nacional informa que hoy, a las 13.49 horas, se produjo una explosión en el piso 11 de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicada en Av. Paseo Colón 533, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cuando personal de la Fuerza manipuló una encomienda que habría sido recibida hace meses atrás y se encontraba a resguardo en la dependencia. Al abrirla, se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos.

Los dos heridos fueron trasladados al Hospital Argerich por el SAME, sin riesgo de vida, mientras que un tercer efectivo permanece en recuperación y fuera de peligro.

De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525. Se dispuso un operativo de seguridad en la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi.

Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos.

El Ministerio continua trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho".