lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 13:38
Ruta 34.

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Gendarmería halló 61 kilos 276 gramos de cocaína en 59 paquetes ocultos en una Kangoo durante un control en la Ruta 34.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Narcotráfico
Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

En un importante procedimiento contra el narcotráfico, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó un cargamento de más de 61 kilos de cocaína en la provincia de Jujuy.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre
cual es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia
Elecciones.

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy
Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Cargamento de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Uniformados de la Sección “Chalicán”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”, con apoyo del Escuadrón 53 “Jujuy”, montaron un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.212, localidad de Tartagal. En el operativo detuvieron un Renault Kangoo.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos marcó la presencia de estupefacientes en distintos sectores del rodado. Ante esa reacción, los uniformados realizaron una revisión exhaustiva con herramientas de precisión.

Embed

61 kilos de cocaína en un operativo del Escuadrón 53 “Jujuy”,

El registro permitió encontrar 59 paquetes ocultos en diferentes compartimentos del vehículo. Tras las pruebas de campo, se confirmó que el contenido era cocaína, con un peso total de 61 kilos 276 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy, se procedió al secuestro de la droga y del vehículo, además de la detención del conductor involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia.

Este procedimiento refuerza el compromiso de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico en las rutas que conectan las provincias del norte con el resto del país, evitando que importantes cargamentos lleguen a los centros de distribución en Buenos Aires y otras grandes ciudades.

narcotráfico

narcotráfico

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 29 de septiembre

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Llega a Jujuy "Pollerudo", el increíble show del humorista Flaco Pailos

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Emilia tiene un tumor facial y los jujeños ayudaron para su tratamiento en Buenos Aires

Lo que se lee ahora
Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel