Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

En un importante procedimiento contra el narcotráfico, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) interceptó un cargamento de más de 61 kilos de cocaína en la provincia de Jujuy.
Uniformados de la Sección “Chalicán”, que depende del Escuadrón 60 “San Pedro”, con apoyo del Escuadrón 53 “Jujuy”, montaron un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.212, localidad de Tartagal. En el operativo detuvieron un Renault Kangoo.
Durante la inspección, el can detector de narcóticos marcó la presencia de estupefacientes en distintos sectores del rodado. Ante esa reacción, los uniformados realizaron una revisión exhaustiva con herramientas de precisión.
61 kilos de cocaína en un operativo del Escuadrón 53 “Jujuy”,
El registro permitió encontrar 59 paquetes ocultos en diferentes compartimentos del vehículo. Tras las pruebas de campo, se confirmó que el contenido era cocaína, con un peso total de 61 kilos 276 gramos.
Por disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy, se procedió al secuestro de la droga y del vehículo, además de la detención del conductor involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia.
Este procedimiento refuerza el compromiso de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico en las rutas que conectan las provincias del norte con el resto del país, evitando que importantes cargamentos lleguen a los centros de distribución en Buenos Aires y otras grandes ciudades.
