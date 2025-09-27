sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 12:02
Tucumán.

Incautan más de 3 kilos de cocaína en colectivo que salió de Jujuy rumbo a Buenos Aires

Gendarmería Nacional detuvo en Tucumán a un pasajero que partió desde Jujuy con 3,3 kilos de cocaína ocultos en una valija de doble fondo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Personal de Gendarmería Nacional logró detener a un pasajero en Tucumán que transportaba más de 3 kilos de cocaína ocultos en una valija con doble fondo. El control fue efectuado en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34, en el Puesto “7 de Abril”.

Los agentes del Escuadrón 55, con el apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán”, detectaron irregularidades mediante un escáner portátil en el equipaje de uno de los pasajeros. Al abrir el doble fondo ante testigos, hallaron una sustancia blancuzca que dio positivo para 3 kilos 298 gramos de cocaína tras aplicar la prueba Narcotest.

Droga
Cocaína en un colectivo que partió de Jujuy rumbo a Buenos Aires

El colectivo había partido de Jujuy con destino a la provincia de Buenos Aires. Al confirmarse el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que ordenó el decomiso del estupefaciente y la detención del pasajero boliviano implicado.

El detenido fue trasladado bajo custodia y las actuaciones quedaron formalizadas conforme a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).

Este operativo se enmarca en una estrategia de control de transporte público de pasajeros para frenar el tránsito ilícito de drogas entre provincias. Las fuerzas de seguridad confirmaron que continuarán con controles selectivos en rutas estratégicas como la RN-34.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de la causa, la identidad completa del detenido y si hay conexiones con redes de narcotráfico que operan en Jujuy, Tucumán o Buenos Aires.

