sábado 27 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 22:34
Operativo

Triple femicidio en Florencio Varela: "Están realizando los trámites para la extradición", confirmó Pulleiro

El Secretario a cargo del Ministerio de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, confirmó la detención y explicó el trabajo para capturar a Lázaro Sotacuro por el triple femicidio de Florencio Varela.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Triple femicidio en Florencio Varela: Están realizando los trámites para la extradición, confirmó Pulleiro

Triple femicidio en Florencio Varela: "Están realizando los trámites para la extradición", confirmó Pulleiro

Lee además
Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón
Ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”.
Policiales.

Triple crimen en Florencio Varela: ordenan la captura internacional del mano derecha de "Pequeño J"

El ministro de Seguridad de Jujuy, Coronel Juan Manuel Pulleiro, indicó: "Nosotros teníamos el pedido de captura de dos sospechosos del triple feminidio de Florencio Varela. Teníamos el de Lázaro Sotacuro y de Matías Osorio. En ese sentido, la Brigada de Investigaciones tenía encendidas las alertas en toda la provincia porque entendíamos que estaban dispuestos a fugarse por la frontera con Bolivia y así abrimos la investigación".

Juan Manuel Pulleiro
Juan Manuel Pulleiro.

Juan Manuel Pulleiro.

El funcionario agregó: "Se realizó un seguimiento de uno de los sospechosos y así fue que Sotacuro fue detenido en Villazón con la participación de la Brigada de Investigaciones de la provincia de Jujuy. En estos momentos se están realizando los trámites para realizar la extradición del detenido hacia La Quiaca".

Pulleiro explicó que "Enviamos un grupo especial a La Quiaca para un operativo especial para la custodia y el respectivo traslado. Estamos esperando el oficio por parte del juez de la causa".

El operativo y la detención

BARILOCHE (4)
Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

La detención se dio en un operativo que comenzó durante el mediodía del 26 de septiembre, cuando, por disposición de la Dirección General de Investigaciones, se implementaron controles vehiculares, relevamiento de hospedaje y otras medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con la coordinación de la Unidad Fiscal local.

Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Gracias a este trabajo coordinado, a las 20:00 horas se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de Villazón, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para su custodia y los trámites correspondientes a la extradición.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Triple crimen en Florencio Varela: ordenan la captura internacional del mano derecha de "Pequeño J"

Cuatro detenidos en el triple femicidio: quiénes son y qué dijo la autopsia

Representantes nacionales: un recorrido por la historia de la FNE

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Lo que se lee ahora
Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón
Operativo.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

Todas las elegidas en la Elección de la Representante Nacional
FNE 2025.

Sofía Masino de CABA es la Representante Nacional 2025

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Una por una.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel