Triple femicidio en Florencio Varela: "Están realizando los trámites para la extradición", confirmó Pulleiro

El Ministerio de Seguridad Nacional, junto al Ministerio de Seguridad de Jujuy, confirmaron la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, prófugo vinculado al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El arresto se realizó en la localidad boliviana de Villazón, fronteriza con la provincia de Jujuy.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Coronel Juan Manuel Pulleiro , indicó: "Nosotros teníamos el pedido de captura de dos sospechosos del triple feminidio de Florencio Varela. Teníamos el de Lázaro Sotacuro y de Matías Osorio. En ese sentido, la Brigada de Investigaciones tenía encendidas las alertas en toda la provincia porque entendíamos que estaban dispuestos a fugarse por la frontera con Bolivia y así abrimos la investigación".

El funcionario agregó: "Se realizó un seguimiento de uno de los sospechosos y así fue que Sotacuro fue detenido en Villazón con la participación de la Brigada de Investigaciones de la provincia de Jujuy. En estos momentos se están realizando los trámites para realizar la extradición del detenido hacia La Quiaca" .

Pulleiro explicó que "Enviamos un grupo especial a La Quiaca para un operativo especial para la custodia y el respectivo traslado. Estamos esperando el oficio por parte del juez de la causa".

El operativo y la detención

Triple femicidio narco en Florencio Varela: detuvieron al quinto sospechoso en Villazón

La detención se dio en un operativo que comenzó durante el mediodía del 26 de septiembre, cuando, por disposición de la Dirección General de Investigaciones, se implementaron controles vehiculares, relevamiento de hospedaje y otras medidas en la ciudad fronteriza de La Quiaca, con la coordinación de la Unidad Fiscal local.

Al descartarse que los prófugos se encontraran en territorio jujeño, se solicitó la colaboración de la Policía Nacional de Villazón, Bolivia, con quienes se realizaron tareas conjuntas. Gracias a este trabajo coordinado, a las 20:00 horas se logró ubicar y detener a Sotacuro en un hospedaje de Villazón, procediéndose a su traslado a dependencias policiales para su custodia y los trámites correspondientes a la extradición.