miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 18:42
Crimen.

Cuatro detenidos en el triple femicidio: quiénes son y qué dijo la autopsia

Tras un operativo policial en una vivienda de Villa Vatteone, se capturaron a cuatro personas imputadas por el brutal crimen de Brenda, Morena y Lara.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Lee además
Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas
robo en pleno centro de perico: todo quedo registrado en las camaras de seguridad video
Seguridad.

Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Operativo y hallazgo

Durante la madrugada, fuerzas de la DDI La Matanza allanaron una vivienda en Río Jáchal y Chañar, Villa Vatteone, en la que dos de los sospechosos estaban presentes. En el momento del arresto, estas personas se encontraban limpiando rastros con lavandina. Los agentes hallaron manchas compatibles con sangre y un fuerte olor a cloro en el interior.

En el patio trasero se localizó una zona de tierra removida donde estaban enterrados los restos de las tres jóvenes. Las víctimas —de 20 y 15 años— fueron desmembradas.

Los detenidos, una pareja de nacionalidad peruana, serían los dueños de la vivienda. Uno de ellos es señalado como un presunto narcotraficante vinculado a la villa 1-11-14. Los otros dos arrestos se realizaron en seguimiento de la investigación.

image

Hipótesis: emboscada narco bajo engaño

Las pesquisas indican que las jóvenes fueron engañadas para asistir a un evento al que habían sido invitadas, sin sospechar que se internaban en una trampa organizada por una red criminal.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la causa está siendo investigada como operación de una estructura transnacional de narcotráfico. Dijo también que se sospecha de más involucrados y que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) actúa en el caso.

A partir del cruce de datos de cámaras y rastreos de teléfonos móviles, los investigadores reconstruyeron el recorrido que tomó una camioneta “Tracker” adulterada desde La Matanza hasta Florencio Varela, pasando por Lomas de Zamora.

Estado judicial

Los cuatro acusados quedaron imputados por homicidio agravado y a disposición de la justicia. Por secreto de sumario, no se revelan los detalles de los demás presuntos responsables, aunque las autoridades aseguran que se continúa con el rastreo de más implicados.

Resultados de la autopsia

Este miércoles se cocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas que fueron encontradas muertas en una casa de Florencio Varela.

Las jóvenes fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días. Es decir, el ataque se dio entre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

En este sentido, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda fue hallada con un profundo corte en el abdomen que habría sido provocado después del fallecimiento; y la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

También se conoció que a una de las víctimas, no se sabe aún a cuál, le cortaron parte de los dedos de una mano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Un jujeño detenido en Salta acusado de intentar secuestrar y abusar de una adolescente

Lo que se lee ahora
Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Acusados.

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel