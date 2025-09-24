Cuatro detenidos en el triple femicidio: quiénes son y qué dijo la autopsia

En el marco de la causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , cuyas desapariciones fueron denunciadas el viernes pasado, la Policía bonaerense detuvo a cuatro personas consideradas las principales imputadas por el homicidio agravado.

Durante la madrugada, fuerzas de la DDI La Matanza allanaron una vivienda en Río Jáchal y Chañar, Villa Vatteone , en la que dos de los sospechosos estaban presentes. En el momento del arresto, estas personas se encontraban limpiando rastros con lavandina. Los agentes hallaron manchas compatibles con sangre y un fuerte olor a cloro en el interior.

En el patio trasero se localizó una zona de tierra removida donde estaban enterrados los restos de las tres jóvenes. Las víctimas —de 20 y 15 años— fueron desmembradas.

Los detenidos, una pareja de nacionalidad peruana, serían los dueños de la vivienda. Uno de ellos es señalado como un presunto narcotraficante vinculado a la villa 1-11-14 . Los otros dos arrestos se realizaron en seguimiento de la investigación.

Hipótesis: emboscada narco bajo engaño

Las pesquisas indican que las jóvenes fueron engañadas para asistir a un evento al que habían sido invitadas, sin sospechar que se internaban en una trampa organizada por una red criminal.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la causa está siendo investigada como operación de una estructura transnacional de narcotráfico. Dijo también que se sospecha de más involucrados y que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) actúa en el caso.

A partir del cruce de datos de cámaras y rastreos de teléfonos móviles, los investigadores reconstruyeron el recorrido que tomó una camioneta “Tracker” adulterada desde La Matanza hasta Florencio Varela, pasando por Lomas de Zamora.

Estado judicial

Los cuatro acusados quedaron imputados por homicidio agravado y a disposición de la justicia. Por secreto de sumario, no se revelan los detalles de los demás presuntos responsables, aunque las autoridades aseguran que se continúa con el rastreo de más implicados.

Resultados de la autopsia

Este miércoles se cocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de las tres chicas que fueron encontradas muertas en una casa de Florencio Varela.

Las jóvenes fueron asesinadas una por una y la data de la muerte es de hace cuatro días. Es decir, el ataque se dio entre la medianoche del viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado.

En este sentido, se supo que la primera tenía un importante golpe en el cráneo con hundimiento y fracturas; la segunda fue hallada con un profundo corte en el abdomen que habría sido provocado después del fallecimiento; y la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentaron calcinar el cuerpo.

También se conoció que a una de las víctimas, no se sabe aún a cuál, le cortaron parte de los dedos de una mano.