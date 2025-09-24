Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

La Policía avanza con pericias, cámaras y testimonios para esclarecer el robo ocurrido en la tarde-noche del lunes en el casco céntrico de Perico.

Un robo en un local comercial ubicado en pleno centro de Perico , es investigado por la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia. El hecho se produjo en horas de la tarde-noche del martes 23 de septiembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, que ya están siendo analizadas por los investigadores.

El Comisario Mayor Pablo Herrera Silvetti, responsable de prensa de la Policía, explicó que la Dirección General de Investigaciones, a través de la brigada con asiento en Perico, se encuentra trabajando en el caso. “Estas pautas están siendo establecidas por parte de nuestros pesquisas utilizando toda la tecnología con la que cuenta la Policía de la Provincia: cámaras de seguridad, testimoniales, otras pruebas documentales e instrumentales”, indicó.

Dos personas con los rostros cubiertos con barbijos y portando capuchas, ingresaron a un local ubicado en avenida Belgrano, en el centro de Perico bajo amenazas a clientes y empleados.

Aunque la investigación está en curso, no se descarta que los autores hayan utilizado armas durante el robo. “Es una hipótesis que está manejando todavía nuestra Policía. De todas formas, todos estos hechos van a ser muy bien puntualizados y aclarados para toda nuestra sociedad”, señaló Herrera Silvetti.

El comisario confirmó que el delito tuvo lugar en un solo comercio, descartando la afectación de otros locales de la zona. “Se trataría de un local comercial que expendería artefactos electrónicos. Habría ocurrido en horas de la noche y mayores puntualizaciones van a ser informadas en los próximos días”, agregó.

Investigación policial en curso en Perico

El trabajo de la brigada incluye el relevamiento de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, la toma de testimonios a vecinos y comerciantes, y la recolección de pruebas que permitan individualizar a los autores.

El caso está siendo seguido de cerca por el Ministerio Público de la Acusación, que será el encargado de brindar mayores precisiones sobre el hecho y de formalizar la imputación una vez que se identifique a los responsables.

Por ahora, no se han dado a conocer el valor de los elementos sustraídos ni el número exacto de personas involucradas. Las autoridades adelantaron que en los próximos días habrá nuevas actualizaciones.