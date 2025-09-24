El caso de Matías Jurado , presunto asesino serial de Jujuy , sigue dejando huellas no solo en las personas desaparecidas sino también en quienes han vivido junto a él: su familia cercana y, sobre todo, el menor que compartía su vida cotidiana. En una reciente entrevista, el fiscal regional Guillermo Beller planteó un concepto que atraviesa la investigación: “víctimas colaterales”.

El fiscal abrió esa arista señalando: “ Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado” . Y añadió con claridad el lugar que ocupa ese dolor:

“Tenemos esas víctimas colaterales, hablando de su familia, puede ser este menor (el sobrino de Matías Jurado) que hoy está a cargo de la Dirección de Niñez y Familia, que por supuesto tiene que tener una contención y cuidado diferentes a lo que puede tener cualquier menor; alguien que ha vivido por todo lo que ese niño vivió”

Beller además amplió la mirada:

“Digo de los principales, porque también tenemos otras de las víctimas colaterales dentro de su familia que eran el padrastro y la hermana. Cada uno de ellos ha prestado entrevista y han dicho que se fueron de esa casa por la violencia que este hombre ejercía” “Digo de los principales, porque también tenemos otras de las víctimas colaterales dentro de su familia que eran el padrastro y la hermana. Cada uno de ellos ha prestado entrevista y han dicho que se fueron de esa casa por la violencia que este hombre ejercía”

guillermo beller

Víctimas directas y asistencia jurídica

Pero no solo el entorno familiar padece las consecuencias del horror, el fiscal distinguió otra categoría:

“Por otro lado, las victimas que entiendo directas. No del delito, pero sí por haber perdido un familiar que son los familiares que están siendo asistidos por el Centro de Asistencia a la Víctima que hacen una tarea, no solo de contención psicológica o en la parte social; sino también en la parte jurídica”

En efecto, las familias de las personas desaparecidas o presuntamente asesinadas han asumido la figura de querellantes. Cada una de las cuatro familias involucradas decidió que el Centro de Asistencia a la Víctima intervenga como entidad que no solo contenga, sino que actúe jurídicamente en el proceso.

Situación del “sobrino de Matías Jurado”

Una de las piezas más delicadas del caso es la situación del sobrino adolescente que vivía con Jurado y que habría sido testigo —o incluso receptor de amenazas— del modus operandi. Sobre ello, Beller aclaró:

“El menor no pudo ampliar su declaración hasta el momento. No ha sido oportuno, según lo que nos dicen los licenciados por su estado de vulnerabilidad por lo que se prioriza su condición física y psicológica” “El menor no pudo ampliar su declaración hasta el momento. No ha sido oportuno, según lo que nos dicen los licenciados por su estado de vulnerabilidad por lo que se prioriza su condición física y psicológica”

El silencio temporal, lejos de ser obstructivo, se entiende como una medida de cuidado, la prioridad es resguardar su integridad, antes que forzar una ampliación de testimonio que podría ser contraproducente.

En ese sentido, el concepto de “víctimas colaterales” no es retórico, sino clave para pensar cómo debe organizarse el acompañamiento. Si el menor es sujeto de derecho protegido por la Dirección de Niñez y Familia, las medidas —psicológicas, sociales y legales— tienen que tener protocolos especializados.