Comenzó el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia

Este sábado 21, el barrio Alto Comedero se convirtió en el escenario de una jornada pensada especialmente para los más chicos. Desde las 15 y hasta las 18 horas se realiza el “Carnaval de las Infancias” en el Multiespacio El Alto, con una propuesta recreativa, gratuita e inclusiva organizada por el municipio capitalino.

La invitación está dirigida a todas las familias de la ciudad que deseen sumarse a una tarde colmada de juegos, música y color, en un espacio preparado para garantizar la participación y el disfrute de niños y niñas en un entorno seguro.

Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia Ya se vive el Carnaval de las Infancias en Alto Comedero para toda la familia Una tarde de juegos y espectáculos El evento se desarrollará en el Multiespacio de Alto Comedero, donde se desplegará una variada agenda de actividades lúdicas, espectáculos y sorpresas. Durante la jornada habrá juegos, peloteros, espuma y entrega de golosinas para los más pequeños.

Además, el cronograma incluye música en vivo y la presentación de grupos infantiles, con el objetivo de ofrecer una experiencia festiva que celebre el derecho al juego y la recreación.

Desde la organización destacaron que será una oportunidad ideal para compartir en familia, fortalecer los lazos comunitarios y disfrutar del espíritu del carnaval en un ambiente de alegría y participación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.