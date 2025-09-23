El juicio contra Matías Jurado podría ser en diciembre: "No creo en su inocencia"

El Fiscal Regional Guillermo Beller , adelantó en Sin Límites por Canal 4 que, de acuerdo a las pruebas recolectadas, antes de fin de año podría elevarse a juicio la causa Matías Jurado , el presunto asesino serial de Alto Comedero.

“Antes de fin de año podría llevar la causa a juicio” , y recordó que hasta el 4 de diciembre tiene prisión preventiva que puede ser prorrogable, “sobre todo en un caso de esta complejidad”, y adelantó que “como estamos avanzando, podemos mandar la causa a juicio antes de diciembre” .

“El día que se haga el debate buscaremos hacer justicia por las víctimas y sus familiares” , y remarcó que con la encarcelación de Jurado “se evitaron más víctimas”. Detalló que, en caso de ser hallado culpable, la pena sería cadena perpetua por homicidio agravado . “Queremos ser cautos y tomarnos el tiempo para ver todas las hipótesis y no dejar nada afuera ”.

“Yo lo vi tranquilo. Parecía un hombre frío . No respondía mirando, estaba con la cabeza gacha, pero luego empezó a ponerse nervioso cuando hubo una confrontación por estar de manera presencial”, dijo Beller sobre el encuentro formal de la semana pasada.

“Respondió preguntas y siguió negando todo. Se le exhibió evidencia que contrastaba lo que decía, como que no había salido y le mostramos imágenes suyas en cámaras, o la tarjeta SUBE. Ahí se puso nervioso y decidió parar el interrogatorio”.

“El insiste en su inocencia, pero no le creo, porque las evidencias así lo dicen. Son muchas las que hay. Los indicios son muy claros y las actas de los testigos llevan a lo mismo”, dijo Beller. Sobre el sobrino de Jurado, quien alertó sobre los crímenes, dijo que está contenido, pero también trabajan en atender a otras víctimas colaterales de la familia del acusado. “El padrastro y la hermana dijeron que se fueron de la casa por la violencia que ejercía”, detalló.

matias jurado traslado (2) Matías Jurado

Informes psiquiátricos

Sobre lo que esperan de los informes psiquiátricos de Jurado, Beller marcó que “esperamos que contextualice la situación, que nos dé el móvil de los crímenes”, pero recordó que, si el acusado “sigue tan cerrado como hasta aquí, se hará difícil”.

Jurado, sin visitas

Marcó que Jurado no recibe visitas en la unidad donde está alojado, más allá de su abogado defensor, que la casa en Alto Comedero está custodiada por la Policía, destacó la rápida investigación y resaltó que el “80 o 90 % del trabajo lo hizo gente del Ministerio Público de la Acusación en este caso histórico. En menos de dos meses estamos cerca de llevar la causa a juicio”, cerró.

La quinta víctima

Tras nuevas pruebas genéticas con una nueva tanda de ADN, el fiscal dijo que están esperando resultados. “Podríamos confirmar alguna víctima o tener más perfiles abiertos para cotejar a futuro. Son 30 muestras de hisopados, ropa, herramientas y restos óseos”.

“Somos positivos en esperar que tengamos resultados contundentes y van en el mismo sentido que las ya recolectadas”, dijo Beller y aclaró que hoy la imputación es por cuatro víctimas identificadas por homicidio agravado con ensañamiento, alevosía y placer.

“Tenemos evidencia de una quinta víctima más, no todavía por el cotejo de ADN, si por evidencia de que la persona que estaba vinculada a él en los días de su desaparición”, y dijo que “hay dos perfiles más inconclusos de gente que no vivía en esa casa”.