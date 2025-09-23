martes 23 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de septiembre de 2025 - 18:50
Acusado.

El juicio contra Matías Jurado podría ser en diciembre: "No creo en su inocencia"

Los dijo el Fiscal que lleva la causa Matías Jurado, que asegura en inocente de los crímenes por los cuales está acusado

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Jurado

Matías Jurado

El Fiscal Regional Guillermo Beller, adelantó en Sin Límites por Canal 4 que, de acuerdo a las pruebas recolectadas, antes de fin de año podría elevarse a juicio la causa Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero.

Lee además
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
Audiencia clave.

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
Audiencia.

Caso Matías Jurado: "Él tiene derecho de declarar cuantas veces quiera"

“Antes de fin de año podría llevar la causa a juicio”, y recordó que hasta el 4 de diciembre tiene prisión preventiva que puede ser prorrogable, “sobre todo en un caso de esta complejidad”, y adelantó que “como estamos avanzando, podemos mandar la causa a juicio antes de diciembre”.

“El día que se haga el debate buscaremos hacer justicia por las víctimas y sus familiares”, y remarcó que con la encarcelación de Jurado “se evitaron más víctimas”. Detalló que, en caso de ser hallado culpable, la pena sería cadena perpetua por homicidio agravado. “Queremos ser cautos y tomarnos el tiempo para ver todas las hipótesis y no dejar nada afuera ”.

Audiencia con Matías Jurado

“Yo lo vi tranquilo. Parecía un hombre frío. No respondía mirando, estaba con la cabeza gacha, pero luego empezó a ponerse nervioso cuando hubo una confrontación por estar de manera presencial”, dijo Beller sobre el encuentro formal de la semana pasada.

“Respondió preguntas y siguió negando todo. Se le exhibió evidencia que contrastaba lo que decía, como que no había salido y le mostramos imágenes suyas en cámaras, o la tarjeta SUBE. Ahí se puso nervioso y decidió parar el interrogatorio”.

“El insiste en su inocencia, pero no le creo, porque las evidencias así lo dicen. Son muchas las que hay. Los indicios son muy claros y las actas de los testigos llevan a lo mismo”, dijo Beller. Sobre el sobrino de Jurado, quien alertó sobre los crímenes, dijo que está contenido, pero también trabajan en atender a otras víctimas colaterales de la familia del acusado. “El padrastro y la hermana dijeron que se fueron de la casa por la violencia que ejercía”, detalló.

matias jurado traslado (2)
Matías Jurado

Matías Jurado

Informes psiquiátricos

Sobre lo que esperan de los informes psiquiátricos de Jurado, Beller marcó que “esperamos que contextualice la situación, que nos dé el móvil de los crímenes”, pero recordó que, si el acusado “sigue tan cerrado como hasta aquí, se hará difícil”.

Jurado, sin visitas

Marcó que Jurado no recibe visitas en la unidad donde está alojado, más allá de su abogado defensor, que la casa en Alto Comedero está custodiada por la Policía, destacó la rápida investigación y resaltó que el “80 o 90 % del trabajo lo hizo gente del Ministerio Público de la Acusación en este caso histórico. En menos de dos meses estamos cerca de llevar la causa a juicio”, cerró.

La quinta víctima

Tras nuevas pruebas genéticas con una nueva tanda de ADN, el fiscal dijo que están esperando resultados. “Podríamos confirmar alguna víctima o tener más perfiles abiertos para cotejar a futuro. Son 30 muestras de hisopados, ropa, herramientas y restos óseos”.

“Somos positivos en esperar que tengamos resultados contundentes y van en el mismo sentido que las ya recolectadas”, dijo Beller y aclaró que hoy la imputación es por cuatro víctimas identificadas por homicidio agravado con ensañamiento, alevosía y placer.

Tenemos evidencia de una quinta víctima más, no todavía por el cotejo de ADN, si por evidencia de que la persona que estaba vinculada a él en los días de su desaparición”, y dijo que “hay dos perfiles más inconclusos de gente que no vivía en esa casa”.

Embed - GUILLERMO BELLER – Fiscal causa Matías Jurado

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La justicia imputará a Matías Jurado por dos nuevos homicidios

Caso Matías Jurado: "Él tiene derecho de declarar cuantas veces quiera"

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, declaró y rompió el silencio

Caso Matías Jurado: últimos pasos para terminar con la Investigación Penal Preparatoria

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Lo que se lee ahora
Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Aumento.

Este martes sube el boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando estoy vivo
Justicia.

Insólito episodio en Tucumán: entró a su propio velorio gritando "estoy vivo"

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero video
Investigación.

Caso Matías Jurado: en las próximas horas podría confirmarse una quinta víctima

Candidatas para la Elección Nacional 2025 video
Agenda.

FNE 2025: conocé a todas las candidatas para la Elección Nacional

Los médicos advirtieron un nuevo problema en sus pulmones.
Salud.

De que se trata la 'atelectasia', la complicación detectada en Thiago Medina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel