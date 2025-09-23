martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 18:37
FNE 2025.

El emotivo mensaje del padre de Victoria Zamar que emocionó a todos

Su papá, Nicolás Zamar, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, destacando sus valores, alentándola contra las críticas y a brillar en esta nueva etapa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Victoria Zamar.

Victoria Zamar.

Luego de que Victoria fuera elegida como representante de Jujuy en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, su papá, Nicolás Zamar, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, destacando sus valores y alentándola a brillar en esta nueva etapa.

Embed - PALABRAS VICTORIA ZAMAR - REPRESENTANTE PROVINCIAL 2025

“Siempre para adelante y a brillar con toda tu luz”

Conmovido por el reconocimiento a su hija, Nicolás Zamar expresó en su muro de Facebook la emoción de verla cumplir un sueño que la acompaña desde pequeña.

“Hoy le dediqué mi muro a mi hija Victoria, esa personita que se sabe ganar el corazón de todos los que la conocen con su dulzura, su empatía, su solidaridad y amor. Hoy te toca representar a tu provincia en esta fiesta tan importante para la juventud estudiantil de Jujuy, de la cual disfrutás desde que eras una niña y que siempre te encantó.”

En su publicación, Zamar también resaltó los valores con los que fue criada y la animó a seguir adelante a pesar de las críticas.

“Seguramente nos representarás muy bien ya que conozco todos tus valores como ser humano. Hijita querida, nosotros te preparamos para enfrentar las dificultades que te toquen y que seguramente serán muchas a través de tu vida. No te detengas por los comentarios maliciosos de gente que ni siquiera te conoce. Allá ellos, seguramente tendrán sus propios problemas y frustraciones. Dios los pueda guiar.”

El mensaje finalizó con un cálido deseo para el futuro de la flamante representante:

“Vos siempre para adelante y a brillar con toda tu luz. Hay un montón de gente que te adora y eso es mérito tuyo. ¡Te amamos! ”

