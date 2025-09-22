lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 23:08
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar: 'Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia'

La joven fue elegida como representante provincial y dirá presente en la Elección Nacional del próximo viernes.

Por  Agustín Weibel
María Victoria Zamar: Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia

María Victoria Zamar: 'Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia'

En una noche cargada de emociones, María Victoria Zamar fue coronada como nueva representante provincial de Jujuy en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. La joven, que asumirá el lugar que deja Josefina Blanco, expresó con entusiasmo su agradecimiento y orgullo por representar a la provincia en la próxima elección nacional.

Lee además
FNE 2025: Amo la Fiesta de los Estudiantes, dijo Victoria Zamar video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar
Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4 video
Aporte.

Luego de su paso por la FNE, Luz Tito donó su premio a mujeres víctimas de violencia

Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia”, declaró María Victoria apenas fue coronada, entre aplausos y muestras de afecto de las candidatas y el público presente.

Embed - PALABRAS VICTORIA ZAMAR - REPRESENTANTE PROVINCIAL 2025

La flamante representante no quiso dejar pasar la oportunidad para reconocer a quienes la acompañaron durante todo el proceso: “Le agradezco a todos, familia, al Ente Autárquico y amigos”, expresó con sinceridad.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a sus compañeras candidatas: “Le agradezco a las chicas. Ojalá todas puedan disfrutar de esta fiesta única”, dijo, poniendo en valor el compañerismo y la esencia de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes.

Además de la elección de María Victoria Zamar, también se coronaron a las siguientes embajadoras:

  • María Jesús Cabrera Rey, de Yavi, fue elegida Embajadora de la Puna.
  • Catalina Dadah, de Ledesma, es la nueva Embajadora de las Yungas.
  • Jazmín Méndez Nogueira, de la Quebrada, asumió como Embajadora de la Quebrada.

Las últimas representantes de Dr. Manuel Belgrano elegidas

2025 - María Victoria Zamar

2023 – Paz Jure

2022-Rocío Montiel

2021 – Pía Yécora

2016- Manuela Poma

2015 - Valentina Oller Brezina

2014 - Florencia Cardarelli

2013 - Valentina Mammana

2009 - Sofía Colonnese

2008 - Pilar Jiménez

2007 - Elena Roca

2006 - María Celeste Ballari

2005 - Damiana Strasorier

2004 - Solange Rivas

2003 - Inés Roca

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

Luego de su paso por la FNE, Luz Tito donó su premio a mujeres víctimas de violencia

Josefina Blanco se despide: "Gracias por permitirme representarlos"

FNE 2025: "Estoy muy feliz de estar nuevo en Jujuy", aseguró Josefina Astorga

Josefina Blanco: "Es un recuerdo único y muy feliz"

Lo que se lee ahora
FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel