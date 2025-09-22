María Victoria Zamar: 'Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia'

En una noche cargada de emociones, María Victoria Zamar fue coronada como nueva representante provincial de Jujuy en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. La joven, que asumirá el lugar que deja Josefina Blanco, expresó con entusiasmo su agradecimiento y orgullo por representar a la provincia en la próxima elección nacional.

“Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia”, declaró María Victoria apenas fue coronada, entre aplausos y muestras de afecto de las candidatas y el público presente.

La flamante representante no quiso dejar pasar la oportunidad para reconocer a quienes la acompañaron durante todo el proceso: “Le agradezco a todos, familia, al Ente Autárquico y amigos”, expresó con sinceridad.

Asimismo, dedicó unas palabras especiales a sus compañeras candidatas: “Le agradezco a las chicas. Ojalá todas puedan disfrutar de esta fiesta única”, dijo, poniendo en valor el compañerismo y la esencia de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes. Además de la elección de María Victoria Zamar, también se coronaron a las siguientes embajadoras: María Jesús Cabrera Rey , de Yavi, fue elegida Embajadora de la Puna.

, de Yavi, fue elegida Catalina Dadah , de Ledesma, es la nueva Embajadora de las Yungas.

, de Ledesma, es la nueva Jazmín Méndez Nogueira, de la Quebrada, asumió como Embajadora de la Quebrada. Las últimas representantes de Dr. Manuel Belgrano elegidas 2025 - María Victoria Zamar 2023 – Paz Jure 2022-Rocío Montiel 2021 – Pía Yécora 2016- Manuela Poma 2015 - Valentina Oller Brezina 2014 - Florencia Cardarelli 2013 - Valentina Mammana 2009 - Sofía Colonnese 2008 - Pilar Jiménez 2007 - Elena Roca 2006 - María Celeste Ballari 2005 - Damiana Strasorier 2004 - Solange Rivas 2003 - Inés Roca

