lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 21:49
Aporte.

Luego de su paso por la FNE, Luz Tito donó su premio a mujeres víctimas de violencia

Luz Tito, finalista de Gran Hermano 2025, donó su premio para crear un centro de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. La jujeña brilló en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y mostró su compromiso social.

Por  Verónica Pereyra
Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

La jujeña Luz Tito, una de las grandes figuras que brilló en la transmisión de Canal 4, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes , demostró que su compromiso social va más allá de las cámaras. La joven, que se destacó en el reality por su carisma y fuerte personalidad, decidió donar el premio obtenido como finalista para la creación de un centro de ayuda y contención destinado a mujeres que sufren violencia de género y a víctimas de violencia familiar.

Lee además
Luz Tito llegó a Jujuy.
¡Bienvenida!

Luz Tito volvió a Jujuy: "Estoy feliz de la vida"
Conducción especial.
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Este noble gesto la llevó a reunirse con el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y con el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, para comenzar a trabajar en el proyecto que busca brindar acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y espacios seguros para las mujeres que lo necesiten.

Luz Tito donó su premio

Su visita a Jujuy tuvo como propósito principal estar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, donde brilló como conductora invitada en los tradicionales Desfiles de Carrozas transmitidos por Canal 4. Su presencia en uno de los eventos más importantes de la provincia generó gran expectativa entre los estudiantes y vecinos que la aplaudieron por su cercanía y compromiso.

La iniciativa de Luz no solo refuerza su vínculo con su provincia natal, sino que también pone en agenda la necesidad de fortalecer las redes de contención para las víctimas de violencia. Su ejemplo ya es celebrado en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su generosidad y el impacto positivo que tendrá este centro en la comunidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luz Tito volvió a Jujuy: "Estoy feliz de la vida"

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Luz Tito: "Entrar a Gran Hermano fue una experiencia que me cambió la vida"

FNE 2025: Luz, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

María Victoria Zamar: 'Estoy muy feliz y emocionada de poder representar a la provincia'

Lo que se lee ahora
FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: qué días no habrá clases en la semana del estudiante

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria video
Jujuy.

Vecinos de Lozano exigen que un sacerdote acusado de abuso sea trasladado y no tenga domiciliaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel