Luego de su paso por la FNE, Luz Tito donó su premio a mujeres víctimas de violencia

La jujeña Luz Tito, una de las grandes figuras que brilló en la transmisión de Canal 4, en la Fiesta Nacional de los Estudiantes , demostró que su compromiso social va más allá de las cámaras. La joven, que se destacó en el reality por su carisma y fuerte personalidad, decidió donar el premio obtenido como finalista para la creación de un centro de ayuda y contención destinado a mujeres que sufren violencia de género y a víctimas de violencia familiar.

Este noble gesto la llevó a reunirse con el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, y con el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, para comenzar a trabajar en el proyecto que busca brindar acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y espacios seguros para las mujeres que lo necesiten.

Luz Tito donó su premio

Su visita a Jujuy tuvo como propósito principal estar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, donde brilló como conductora invitada en los tradicionales Desfiles de Carrozas transmitidos por Canal 4. Su presencia en uno de los eventos más importantes de la provincia generó gran expectativa entre los estudiantes y vecinos que la aplaudieron por su cercanía y compromiso.

La iniciativa de Luz no solo refuerza su vínculo con su provincia natal, sino que también pone en agenda la necesidad de fortalecer las redes de contención para las víctimas de violencia. Su ejemplo ya es celebrado en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su generosidad y el impacto positivo que tendrá este centro en la comunidad.

