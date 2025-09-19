viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 08:04
Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Este viernes 19 de septiembre, desfilarán las carrozas y carruajes del Grupo B en el marco de la FNE 2025.

Por  Claudio Serra
Conducción especial.

Centro Polivalente de Arte Profesor Luis Martínez

Tras el exitoso primer desfile de este jueves que significó la presentación del Grupo A, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue este viernes con otras 40 carrozas y carruajes en Ciudad Cultural pertenecientes al Grupo B.

Canal 4 transmitirá este hermoso evento en vivo desde las 20 horas con la conducción especial de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta. Además, s e puede ver en vivo por Youtube a través de Canal4Jujuy.

Este año es histórico, ya que por primera vez se alcanzará un total de 80 carrozas, divididas en 22 tradicionales, 11 técnicas y 47 carruajes. Los grupos y el ordenamiento fueron definidos dependiendo de los premios obtenidos en la edición del 2024.

El cronograma marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. El 27 será la entrega de premios.

El orden del Grupo B

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará - Carroza técnica
  • Complejo Educativo José Hernández - Carroza
  • Escuela Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" - Carruaje
  • Colegio Privado Nueva Siembra - Carruaje
  • Colegio Nuestra Señora del Huerto - Carroza
  • Colegio Modelo Palpalá - Carruaje
  • Colegio Remedios de Escalada - Carruaje
  • Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Velmonte" - Carroza técnica
  • Colegio Secundario N° 43 - Carruaje
  • Colegio Los Lapachos - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas" - Carroza
  • Colegio Parroquial de El Carmen - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 1 "José Manuel Estrada" de Perico - Carroza
  • EMDEI - Carruaje
  • Colegio Mayor Jujuy - Carruaje
  • Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" - Carroza técnica
  • Colegio Nacional N° 2 "Armada Argentina" - Carruaje
  • Colegio Antonio María Gianelli - Carruaje
  • Escuela de Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano" de Palpalá - Carroza
  • Bachillerato Provincial N° 19 de Yala - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 32 "René Favaloro" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 35 de Los Alisos - Carruaje
  • Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Arédez" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 11 "Escolástico Zegada" - Carroza técnica
  • IPSEL - Carruaje
  • Escuela Normal "República de Bolivia" de Humahuaca - Carruaje
  • Escuela Normal Superior "Juan Ignacio Gorriti" - Carroza
  • Colegio Canónigo Gorriti - Carruaje
  • Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos Eusebio Ibarra" - Carroza
  • Colegio Secundario N° 62 "San Juan Bautista de La Salle" - Carruaje
  • Bachillerato Provincial N° 16 "Paso de Jama" - Carruaje
  • Escuela de Educación Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico - Carroza técnica
  • Bachillerato Provincial N° 24 de Lozano - Carroza
  • Asociación Todos Juntos - Carruaje
  • Centro Polivalente de Arte N° 2 de San Pedro - Carroza
  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" de El Aguilar - Carruaje (1° vez que participa)
  • Colegio Secundario N° 50 de Santuario de Tres Pozos - Carruaje
  • Escuela Técnica N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" de San Pedro - Carroza (1° vez que participa)
  • Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz - Carroza técnica
  • Colegio Privado Nueva Generación – Carruaje
Agenda completa de la FNE 2025

  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

