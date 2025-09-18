Todas las elegidas en la Elección Capital La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) es uno de los eventos más esperados del año en Jujuy. Además de las carrozas, los desfiles y la alegría que contagia a toda la provincia, uno de los momentos más emotivos son las elecciones de las representantes estudiantiles, jóvenes que con entusiasmo, sueños y nervios suben al escenario para vivir una experiencia inolvidable.

Sin embargo, lo que debería ser una celebración de la juventud muchas veces se ve empañado por el hate en redes sociales. Tras cada elección, no faltan comentarios negativos dirigidos a las chicas que resultan ganadoras, en su mayoría provenientes de personas adultas. Críticas sobre su aspecto físico, su forma de hablar o simplemente por haber sido elegidas, que pueden convertirse en una carga dolorosa para adolescentes que recién empiezan a transitar la exposición pública.

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025 Fiesta de los Estudiantes: un pedido de empatía frente al hate que reciben las jóvenes reinas Frente a esta situación, Lucia Garcia, mamá de la Primera Princesa (Carolina Ordoñez García, de la Escuela Normal) hizo un emotivo posteo en redes sociales, donde felicitó a todas las participantes y, especialmente, a Victoria Zamar, la nueva representante capitalina. Con palabras llenas de cariño, recordó que detrás de cada corona hay adolescentes que necesitan contención y respeto:

“Toda nuestra familia está súper feliz con la elección reina capital, queremos felicitar a las 59 bellas niñas que participaron del certamen y sobre todo felicitar y enviar todo nuestro amor a la bella Vicky Zamar, una niña que por lo que nos cuenta Caro además de ser preciosa es buena, dulce y maravillosa. Todos nos sumemos a darle amor y todo el apoyo a nuestra hermosa reina capital”. “Toda nuestra familia está súper feliz con la elección reina capital, queremos felicitar a las 59 bellas niñas que participaron del certamen y sobre todo felicitar y enviar todo nuestro amor a la bella Vicky Zamar, una niña que por lo que nos cuenta Caro además de ser preciosa es buena, dulce y maravillosa. Todos nos sumemos a darle amor y todo el apoyo a nuestra hermosa reina capital”.

El mensaje rápidamente se multiplicó entre familias y seguidores de la fiesta, quienes destacaron la importancia de cuidar a las jóvenes en un momento tan especial. Las palabras de aliento contrastan con los comentarios dañinos y reafirman que la FNE debe ser un espacio de celebración y no de críticas. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) La importancia de cuidar y respetar a la juventud Expertos en psicología advierten que el hate en redes puede generar ansiedad, inseguridades y malestar emocional en adolescentes. Por eso, remarcan la necesidad de que la comunidad adulta, en lugar de cuestionar, acompañe y valore el esfuerzo que hacen estas chicas al representar a sus colegios y ciudades. La FNE no solo es una fiesta, sino también una escuela de valores: unión, respeto y compañerismo. Por eso, la reflexión que surge este año es clara: la empatía también debe ser protagonista de la fiesta. Respetar, apoyar y alentar a las representantes estudiantiles es la mejor forma de honrar el espíritu juvenil que cada septiembre llena de vida a Jujuy. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

