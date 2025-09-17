EN VIVO: minuto a minuto del Bienvenido Primavera de la FNE 2025

Live Blog Post

¿Qué es el desfile Bienvenida Primavera?

El Desfile “Bienvenida Primavera” es el evento que marca el inicio oficial de la Fiesta. Está protagonizado por alumnos de jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes participan con vestuarios alegóricos y cargados de colores.

En 2025, el desfile tendrá lugar hoy, miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas, con participación de 77 instituciones, entre escuelas primarias, asociaciones y fundaciones, bajo la temática “flúor”.

Desde la organización apuntaron que se espera la presencia de 77 instituciones con 50 integrantes por cada una, con alrededor de 3850 personas desfilando por la avenida.