miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 16:32
Ciudad Cultural.

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

El operativo de tránsito comenzará este miércoles con el desfile Bienvenida Primavera y continuará los otros días en los que haya desfiles de carrozas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ciudad Cultural FNE desde el drone (archivo)

Ciudad Cultural FNE desde el drone (archivo)

Las unidades de transporte público de pasajeros modificarían sus recorridos, llegando a Ciudad Cultural con el diagrama ya designado en otros eventos: Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, ingresarían a Avenida de las Carrozas y las paradas estarían designadas en Avenida de las Carrozas en toda su extensión”.

Operativo de seguridad desfile de carrozas FNE 2025

Desfile Bienvenida Primavera
Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2025 (Archivo)

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2025 (Archivo)

Cortes de tránsito:

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

  • Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes
  • Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
  • Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y Av. Bolivia
  • Curupaití y Zorrilla de San Martín
  • Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes
  • Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy
  • Curupaití y Félix de Olazábal
  • Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)
  • Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural
  • Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
  • Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
  • Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
  • Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
  • Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
  • Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur
  • Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)
  • Suipacha y Coronel Arias
  • Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

fne 2022 desfile carrozas.jpg
Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Comienzan los desfiles de carrozas (archivo).

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

  • Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).
  • Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión. Ingreso de vecinos de Alto Padilla

Será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

