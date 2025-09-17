EN VIVO: minuto a minuto del Bienvenido Primavera de la FNE 2025

Ya está todo listo para el inicio de manera oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) con el Desfile Bienvenida Primavera, que se desarrollará en el día de hoy (miércoles 17 de septiembre) desde las 18 horas en el predio de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.
"Se espera la presencia de más de 20.000 personas esta tarde"
Con respecto a los participantes de esta esperada apertura y la cantidad de público que dirá presente en Ciudad Cultural desde las 18hs, Noelia Garzón, encargada del área de Bienvenida Primavera detalló a todojujuy: "son más de 77 instituciones, también participaran las representantes de cada colegio por lo que se espera la presencia de más de 20.000 personas"