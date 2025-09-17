miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 15:56
en vivo Ciudad Cultural.

EN VIVO: minuto a minuto del Bienvenido Primavera de la FNE 2025

Bajo la temática flúor, más de 77 instituciones educativas y las representantes de cada establecimiento abrirán una nieva edición de la FNE 2025.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
“Ya arranca una nueva edición de la FNE, muy felices de que los chicos hagan la apertura de esta gran fiesta” comenzaba diciendo Noelia Garzón, encargada del Bienvenida Primavera.

Para esta nueva edición de la FNE 2025, y como cada año, la instancia del Bienvenido Primavera tiene una temática particular, a lo que la encargada del área comentaba, "la temática es Primavera Flúor, y depende de cada institución el cómo van a ir los chicos”

“Cabe destacar que en este desfile, no solo participan escuelas primarias, sino instituciones de educación especial que también quisieron competir en la Pintada, donde se llevaron el 3° Premio”.

"Se espera la presencia de más de 20.000 personas esta tarde"

Con respecto a los participantes de esta esperada apertura y la cantidad de público que dirá presente en Ciudad Cultural desde las 18hs, Noelia Garzón, encargada del área de Bienvenida Primavera detalló a todojujuy: "son más de 77 instituciones, también participaran las representantes de cada colegio por lo que se espera la presencia de más de 20.000 personas"

El orden del desfile

  1. Centro de apoyo " Virgen de Guadalupe" La Mendieta
  2. Centro de Día "Oscar López" - Palpalá
  3. CUCAI
  4. Modalidad de Educ. Hospitalaria y Domiciliaria Sec. De Gestión Educ. del Ministerio de Educación
  5. Instituto Hellen Keller
  6. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 9 "Ntra. Sra. Del Carmen
  7. Centro Deportivo Social y Cultural de personas con discapacidad - Calidad de Vida (DH)
  8. Asociación C.I.A.R.D
  9. Asoc. Todos Juntos
  10. Fundación IDEAS
  11. Despertar (acompañamiento educativo- terapéutico)
  12. Escuela de Configuración de Apoyo N° 8 "Guillermo Salim Quintar" - Perico
  13. Asoc. Para la rehabilitación motora e inclusión educativa (A.P.RE.M.) - San Pedro
  14. Fundación Sentir
  15. Asoc. Nuevo Horizonte
  16. Centro de Día Alborada
  17. Hidrocefalia " Amar la vida"
  18. ECA N° 11 "Prof. Luis Braille"
  19. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 1 "Dr. Oscar Orias"
  20. Esc. N° 30 " Juana Azurduy de Padilla" - Monterrico
  21. Centro Terapéutico " Miradas"
  22. Esc. de Configuraciones de apoyo N° 6 "Dr. Vicente Arroyabe"
  23. Asociación Sol y Arte
  24. Equipo Vida "Apoyo a la inclusión"
  25. Eco de Luz
  26. La Casa del Jubilado
  27. DAIE - Ministerio de Educación
  28. Esc. N° 136 "'Gral. Lamadrid"
  29. Esc. N° 447 " República de Italia"
  30. Esc. Normal "J. I. Gorriti"
  31. Esc. Primaria Nuevo Horizonte
  32. Esc. N° 8 "Escolástico Zegada"
  33. Esc. N° 452 "Legado Belgraniano"
  34. Colegio del Salvador
  35. Esc. N° 38 "'Juanita Stevens"
  36. Colegio Los Lapachos
  37. Rotary Club Jujuy
  38. Esc. Primaria N° 431 "Isabel La Católica"
  39. Colegio Privado Jean Piaget
  40. Esc. Primaria N° 391 "Primera Fundación de Jujuy"
  41. Esc. Primaria N° 10 " Gral. José de San Martin"
  42. Remedios de Escalada
  43. Esc. Primaria N°257 "Provincia de Cordoba" Palpala
  44. Esc. N°435 "Prof. Humberto Justo Agüero
  45. Esc. N° 85 "23 de Agosto"
  46. Esc. N° 14 " Juan Bautista Alberdi"
  47. Esc. N° 276 "Provincia de Río Negro" - Barcena
  48. Esc. N° 470 "Bartolina Sisa"
  49. Esc. Primaria N° 100 "Francisco de Argañaraz"
  50. Esc. N° 223 "Arzobispo José M. R. Mendizabal"
  51. Esc. N° 432 "República Francesa"
  52. Colegio Antonio María Gianelli
  53. Esc. N° 12 "Bernardo Monteagudo"
  54. Esc. Primaria N° 436 "Dip. M. del Pilar Bermudez"
  55. Colegio Pablo Pizurno
  56. Colegio Santa Teresita
  57. Esc. N° 78 "Dr. José Benito de la Barcena"
  58. EMDEI
  59. Escuela de Gestión Privada Arco Iris
  60. Esc. Primaria "17 de Septiembre-CeDEMS"
  61. Esc. N° 415 "Confederación Gral. De Trabajo
  62. Esc. N° 1 "Gral. Manuel Belgrano"
  63. Esc. Primaria N°430 "Padre Jeronimo Schonfeld"
  64. Esc. Primaria N° 144 "Victor Mercante"
  65. Esc. N° 79 "Dr. Estanislao Severo Zeballos"
  66. Esc. Municipal N° 1 "Marina Vilte"
  67. Coord. De Políticas Públicas - Municipalidad
  68. Esc. N° 458 "Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil"
  69. Asoc. Japonesa Jujuy
  70. Esc. Primaria N° 205 "Bernardina Mejía Mirabal de Argañaraz"
  71. Esc. Primaria N° 44 "'José Ignacio Gorriti" León"
  72. Esc. Primaria N° 465
  73. Esc. 455 ADEP
  74. Asoc. Civil Nueva Suiza
  75. APPACE
  76. Club Lujan
  77. Esc. N° 417 "Pbro. Juan Roberto Moreno"
¿Qué es el desfile Bienvenida Primavera?

El Desfile “Bienvenida Primavera” es el evento que marca el inicio oficial de la Fiesta. Está protagonizado por alumnos de jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes participan con vestuarios alegóricos y cargados de colores.

En 2025, el desfile tendrá lugar hoy, miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas, con participación de 77 instituciones, entre escuelas primarias, asociaciones y fundaciones, bajo la temática “flúor”.

Desde la organización apuntaron que se espera la presencia de 77 instituciones con 50 integrantes por cada una, con alrededor de 3850 personas desfilando por la avenida.

