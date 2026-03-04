miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 07:09
Jujuy.

Llega "Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios" al Teatro Mitre

El espectáculo musical inspirado en la cultura pop coreana y el animé se presentará el domingo 29 de marzo a las 18 en el Teatro Mitre, en el marco de su gira nacional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
"Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios"

"Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios"

CAZADORAS KPOP 1080X1350 FEED IG - JUJUY

En el marco de su exitosa gira nacional, “Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios” desembarca en Jujuy con una propuesta pensada para toda la familia. La función será el domingo 29 de marzo a las 18 horas en el Teatro Mitre.

La historia transcurre en un universo lleno de ritmo, color y poder, donde un grupo de talentosas chicas Kpop deberá enfrentar su mayor desafío: los Saya Boys, misteriosos demonios que buscan conquistar a la humanidad a través de su música.

CAZADORAS KPOP 1080X1350 FEED IG - JUJUY
"Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios" en el Teatro Mitre.

"Mundo Kpop - Cazadoras de Demonios" en el Teatro Mitre.

Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, descubrirán que la verdadera fuerza no está en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias. Un musical para toda la familia, lleno de energía, humor y emoción, que nos invita a creer que juntos siempre somos mejores.

Un espectáculo inspirado en la cultura pop coreana y el animé, que combina música, baile y una puesta visual impactante.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ventas.autoentrada.com y en la boletería del Teatro Mitre, ubicado en Alvear 1009.

