La periodista Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y mostró a su bebé

Tras meses de espera y con mucho afecto , la periodista Carolina Amoroso dio la bienvenida a su primer hijo este miércoles. La periodista compartió la alegría : “ Vicente está perfecto. Nació gordito, con 4 kilos ”, expresó, mostrando la emoción de la familia al iniciar esta nueva etapa .

Del dolor al compromiso. El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

La noticia se difundió en el cierre de Telenoche ( eltrece ) por Nelson Castro y Dominique Metzger . “Bueno, vamos a abrir la sobremesa con dedicatoria especial para nuestra querida Carolina Amoroso , que acaba de ser mamá ”, anunció Metzger antes de revelar el nombre del bebé : “ Bienvenido, Vicente ”.

Castro , visiblemente emocionado , añadió: “ Estoy convulsionado, así que le mandamos un beso a Carolina y a su esposo Guido también ”. Metzger sumó: “ Sí, felicidades a los flamantes papás ”.

Hace unas semanas, Carolina Amoroso , periodista y conductora de Infobae en Vivo , celebró su cumpleaños número 40 en un encuentro íntimo con familiares y amigos, en medio de la espera del nacimiento de su primer hijo junto a Guido Covini . La celebración se realizó el fin de semana posterior al 14 de agosto , coincidiendo con los últimos días de su actividad profesional antes de comenzar la licencia por maternidad .

Entre los invitados se encontraban colegas como Joaquín Sánchez Mariño, Gonzalo Aziz y varias compañeras de trabajo. Las fotos compartidas en redes mostraban a Amoroso sonriente y con el embarazo avanzado. En su cuenta de Instagram, la periodista escribió: “Acá estoy, creyendo en mi final feliz desde hace unos años. Gracias mi amor”, en un mensaje dedicado a su esposo antes de soplar las velas de la torta con el número 40, acompañando la publicación con la canción Señora de las 4 Décadas de Ricardo Arjona.

Embarazada de 8 meses, Caro Amoroso celebró sus 40 años en compañía de su familia.

Licencia y preparación para el baby shower

Pocos días antes de su festejo de cumpleaños, Carolina Amoroso hizo público que se tomaría un tiempo de descanso en su carrera profesional. En Infobae en Vivo anunció: “Comienzo mi descanso en este espacio antes de la llegada de mi bebé. El noticiero sigue en manos del mejor equipo”.

Durante una de sus últimas emisiones, la periodista se dirigió a la audiencia diciendo: “Me tomo un tiempito para descansar antes de que llegue mi bebé. Gracias a todos por acompañarme en este camino y nos vemos prontito”.

En las semanas previas a su licencia, Amoroso compartió con sus seguidores momentos de su intimidad al mostrar el baby shower organizado por sus amigas más cercanas.

El evento combinó humor y una decoración inspirada en la selva. Según relató en Instagram y durante la transmisión de Infobae en Vivo, la celebración contó con miniaturas de jirafas, leones y elefantes, globos verdes y dorados, vajilla temática y una torta alta de un solo piso. Como detalle especial, algunos vasos llevaban la inscripción “Baby V”, lo que despertó especulaciones sobre el posible nombre del bebé.

La periodista explicó que prefirió mantener una celebración clásica, apartándose de modas recientes como el “baby blessing”. “El mío fue tradicional. Se usa un baby shower que no es como tal, sino el baby blessing, algo más hippie, que yo no lo hice”, comentó entre risas.

Juegos, consejos y reflexiones finales

Durante la reunión, se realizaron juegos que incluyeron desafíos, mímicas y predicciones sobre las responsabilidades parentales que asumirán ella y Guido Covini. Con humor, Amoroso dijo: “Estoy muy enojada con mis amigas porque nadie tiene fe en mi marido, sobre todo en lo importante”, refiriéndose a los resultados de las consignas que propusieron.

Entre las recomendaciones que recibió, la más repetida fue aprovechar para descansar antes de la llegada del bebé, un consejo que identificó como casi universal para futuros padres. Al comparar su baby shower con otros, señaló: “Yo todos estos rituales los banco. Además, tengo un grupo de amigas bastante manijas y muy buenas organizando”.

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo.

También recordó la sorpresa que le prepararon sus amigas con un viaje a Río de Janeiro como despedida de soltera. El período de embarazo y la cercanía del nacimiento se convirtieron en un momento de reflexión y festejo para la conductora, quien en cada aparición pública y mensaje compartido transmitió agradecimiento por el apoyo de su entorno profesional y familiar.