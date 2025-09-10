miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 19:30
Eliminatorias.

El jujeño que llevó a Bolivia al Repechaje: "Lo más lindo que me tocó vivir en el futbol"

Maximiliano Alonso es parte del cuerpo técnico de Bolivia que disputará el Repechaje para jugar el Mundial 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Eljujeño que llevó a Bolivia al Repechaje

El jujeño que llevó a Bolivia al Repechaje

Bolivia volvió a ilusionarse con jugar un Mundial. Tras la victoria con Brasil, la selección del altiplano logró el derecho a disputar un repechaje para jugar el máximo torneo de selecciones que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Y dos jujeños son parte de esa ilusión.

Lee además
Ciudadanos de Bolivia votando en Jujuy (Foto Consulado)
Primera vuelta.

Elecciones en Bolivia: cuántos ciudadanos bolivianos votaron en Jujuy
Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

“Lo vivimos con mucha intensidad”, dijo Alonso en diálogo con TodoJujuy. “Fue una noche soñada, lo más lindo que me tocó vivir en el fútbol”, y recalcó que cuando comenzaron a trabajar, la Selección tenía solo 3 puntos en 8 partidos. “Terminamos con 20”.

Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia
Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia

Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia

“El inicio fue muy emocionante, rompimos algunos récords”, y detalló que todo se cerró con “el broche de oro ante Brasil”. Alonso destacó el “recambio muy grande" en la Selección. "El promedio de edad es de 23 años, una de las más jóvenes del mundo”.

“No tenemos para trabajar todos los días. Llevar a cabo una forma de jugar lleva tiempo y no lo tenemos, pero logramos hacerlo y encausarla”, dijo Alonso sobre la selección verde. “Tiene mucho mérito lo de ayer porque el ranking FIFA cuenta mucho a la hora de competir”.

Toda Bolivia ilusionada

“Ganarle a Brasil nos hace subir varios puntos y nos permite llegar mejor rankeados al repechaje, ya que los mejores tendrán ventaja deportiva”, subrayó. “Lo que vivimos en La Paz fue muy lindo. Tardamos más de 2 horas en llegar al hotel”.

Maximiliano Alonso - PF de Bolivia

Anticipó que en octubre tendrán un amistoso en Rusia y otro en Turquía, lo que “nos permitirá seguir sumando puntos. En marzo tenemos que estar bien rankeados”, dijo el jujeño que trabaja en el fútbol del exterior hace varios años. “El pueblo está pasando un momento duro a nivel social, político y económico, y una alegría como esta calma un poco el contexto”, indicó Alonso.

Quién es Maximiliano Alonso

Alonso formaba parte de las inferiores de Gimnasia de Jujuy, pero a los 18 años dejó sin poder debutar en el Lobo, y comenzó a estudiar Educación Física. Luego de trabajar en escuelas de fútbol de Jujuy, emigró a Perú, más precisamente al equipo de Coronel Bolognesi.

Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia
Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia

Maximiliano Alonso en el cuerpo técnico de Bolivia

Luego de pasar por Guatemala y República Dominicana, llegó a Bolivia, donde hoy es parte de un hito deportivo con pocos precedentes. “Me inicié en Jujuy y el trabajo me trajo a Bolivia. Aquí conocí a mi esposa y tengo una hija”, marcó sobre su vida fuera del fútbol.

Bolivia en el Repechaje

Bolivia cerró las Eliminatorias en el séptimo puesto y se aseguró la chance de disputar el Repechaje intercontinental, donde deberá medirse con cinco selecciones de diferentes confederaciones: dos representantes de la Concacaf, uno de Asia (AFC), uno de África (CAF) y uno de Oceanía (OFC).

El mini torneo se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara, y pondrá en juego los últimos dos boletos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Superar a rivales de otros continentes en igualdad de condiciones físicas será la prueba más exigente de todas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Bolivia: cuántos ciudadanos bolivianos votaron en Jujuy

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Bolivia fue superado fácilmente y cayó 3-0 contra Colombia

Bolivia le ganó 1-0 a Brasil con un gol desde el punto penal

Cómo es el nuevo formato del repechaje al Mundial 2026 y quiénes juegan

Lo que se lee ahora
Taekwondo en Jujuy: más de 1.500 atletas llegan para el torneo nacional este fin de semana video
Fin de semana.

Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este jueves 11 de septiembre: lugares y horarios

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel