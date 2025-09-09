miércoles 10 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 22:51
Fútbol.

Eliminatorias Sudamericanas: estas son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

Con la Selección Argentina a la cabeza, 5 selecciones más se metieron de forma directa al Mundial. Bolivia hizo historia y está en el repechaje.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Argentina: Encabezó la tabla con 38 puntos y su presencia estaba garantizada desde hace varias semanas.

  • Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay también sellaron su clasificación directa, quedando en posiciones del 2.º al 6.º puesto.

  • Bolivia, tras ganarle a Brasil quedó en zona de repechaje.

LA AGENDA DE LA FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Ecuador 1-0 Argentina (Guayaquil)

Bolivia 1-0 Brasil (El Alto)

Venezuela 3-6 Colombia (Maturín)

Perú 0-1 Paraguay (Lima)

Chile 0-0 Uruguay (Santiago de Chile)

Bolivia hizo historia

Torneo clasificatorio para la Copa Mundial 2026. Así se llama oficialmente a lo que en Sudamérica y buena parte del mundo se conoce simplemente como Repechaje. Pero en este caso, la FIFA tiene sus motivos para estirar el nombre: el camino para intentar obtener alguno de los últimos dos boletos a la cita máxima es realmente un mini torneo, tan inédito como particular en su formato de disputa.

Ahí estará Bolivia, séptimo de las Eliminatorias, clasificado en la fecha final del martes. Ahí habrá, además, otras cinco selecciones del mundo: dos de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África) y otra de la OFC (Oceanía) se reunirán en Monterrey y Guadalajara (México) para jugarse todo por entrar en el Mundial.

La fecha indicada para el Repechaje es la ventana FIFA de marzo del año que viene, que va del 23 al 31 de marzo: como el sorteo de la Copa del Mundo es el 5 de diciembre, en los grupos habrá dos espacios a definir que llevarán el número de una de las dos llaves del torneo clasificatorio.

Por  Claudio Serra

