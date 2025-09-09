Eliminatorias Sudamericanas: estas son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

Las diez selecciones sudamericanas compitieron en una llave única de 18 fechas y seis equipos ya aseguran su presencia en la Mundial 2026, que se celebrará en EE. UU., México y Canadá.

Venezuela 3-6 Colombia (Maturín)

Perú 0-1 Paraguay (Lima)

Chile 0-0 Uruguay (Santiago de Chile)

Bolivia hizo historia

Torneo clasificatorio para la Copa Mundial 2026. Así se llama oficialmente a lo que en Sudamérica y buena parte del mundo se conoce simplemente como Repechaje. Pero en este caso, la FIFA tiene sus motivos para estirar el nombre: el camino para intentar obtener alguno de los últimos dos boletos a la cita máxima es realmente un mini torneo, tan inédito como particular en su formato de disputa.

Ahí estará Bolivia, séptimo de las Eliminatorias, clasificado en la fecha final del martes. Ahí habrá, además, otras cinco selecciones del mundo: dos de la Concacaf, una de la AFC (Asia), una de la CAF (África) y otra de la OFC (Oceanía) se reunirán en Monterrey y Guadalajara (México) para jugarse todo por entrar en el Mundial.

La fecha indicada para el Repechaje es la ventana FIFA de marzo del año que viene, que va del 23 al 31 de marzo: como el sorteo de la Copa del Mundo es el 5 de diciembre, en los grupos habrá dos espacios a definir que llevarán el número de una de las dos llaves del torneo clasificatorio.