miércoles 10 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de septiembre de 2025 - 09:59
Eliminatorias.

Cómo es el nuevo formato del repechaje al Mundial 2026 y quiénes juegan

La última fase rumbo al Mundial ya tiene sede y formato. Bolivia hizo historia al entrar al repechaje y se suma a Nueva Caledonia, también clasificada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede.

La última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede.

El Mundial 2026 avanza. Con 18 selecciones ya aseguradas, entre ellas los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, la disputa se centra ahora en los cupos pendientes. Los más atractivos para los equipos con menos potencia son los que se definirán en el repechaje, instancia ya programada donde seis combinados nacionales buscarán su pase.

Lee además
Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: los seis equipos que pelean por los últimos cuatro boletos al Mundial.  
Fútbol.

Cómo está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: 6 equipos podrían definir su suerte
el emotivo posteo de lionel messi tras jugar su ultimo partido de eliminatorias en argentina
Redes.

El emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido de Eliminatorias en Argentina

Desde Sudamérica, el clasificado a esa fase fue Bolivia. Te contamos sede, fecha y protagonistas. El séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas quedó en manos del conjunto del altiplano, que en la jornada final sorprendió al vencer 1-0 a Brasil en La Paz, gracias a un penal convertido por Miguel Terceros.

Todos los clasificados al Mundial 2026.

Como Venezuela sufrió una dura derrota 6-3 en casa ante Colombia, el plantel conducido por Óscar Villegas consiguió su pasaje al repechaje.

La selección boliviana tuvo presencia en apenas tres Copas del Mundo, aunque su última aparición se remonta a Estados Unidos 1994. Sus anteriores participaciones fueron en la edición inaugural de 1930 y luego en 1950.

En esta ocasión, el conjunto altiplánico tendrá la posibilidad de buscar un lugar a través del repechaje internacional, en un torneo que desde 2026 ampliará su formato y pasará a contar con 48 selecciones clasificadas.

Embed

Todos los clasificados al Mundial 2026

  • Canadá - Anfitrión
  • México - Anfitrión
  • Estados Unidos - Anfitrión
  • Argentina
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Marruecos
  • Túnez
Embed

Dónde y cuándo se jugará el Repechaje con Bolivia

El camino clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo estrenará un sistema renovado, que sustituirá a los históricos cruces intercontinentales. El evento se desarrollará en territorio mexicano, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, durante marzo del próximo año, coincidiendo con la última ventana FIFA de las Eliminatorias.

Nuevo esquema de repechaje

El certamen contemplará dos minitorneos de tres combinados cada uno, resueltos en encuentros únicos. Cada grupo tendrá una semifinal y una final, de la cual saldrá un clasificado. Además, habrá dos selecciones que comenzarán directamente en la instancia decisiva, seleccionadas según su ubicación en el ranking de la FIFA.

Embed

Los rivales de Bolivia para el repechaje

Hasta el momento, solo se conocen dos equipos con lugar asegurado: junto a Bolivia, aparece Nueva Caledonia, que obtuvo su pase pese a haber caído 3-0 en la final de las Eliminatorias frente a Nueva Zelanda, conjunto que ya tenía asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo.

La Copa del Mundo, el trofeo que levantó la Selección Argentina en Qatar 2022 que buscará defender en el Mundial 2026.

Aunque todavía no se definieron los demás seleccionados que competirán, ya quedó establecido el mecanismo de clasificación asignado a cada Confederación.

  • Conmebol: Bolivia, que se quedó con el séptimo puesto de la eliminatoria.
  • Concacaf: Mejores dos segundos de la tercera ronda de la eliminatoria.
  • AFC: Vencedor en la serie de la quinta ronda de la eliminatoria.
  • CAF: Ganador de la final de la segunda ronda de la eliminatoria.
  • UEFA: No dispondrá de cupos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: 6 equipos podrían definir su suerte

El emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido de Eliminatorias en Argentina

Eliminatorias Sudamericanas: estas son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

La selección argentina terminó con su mejor racha en la historia del ranking FIFA: ¿Cuál es?

Clubes de barrio: el Gobierno fija 90 días para revalidar subsidios de luz y gas

Lo que se lee ahora
clubes de barrio: el gobierno fija 90 dias para revalidar subsidios de luz y gas
Economía.

Clubes de barrio: el Gobierno fija 90 días para revalidar subsidios de luz y gas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Nico Voutrinas, Luz Tito, Tato Algorta y Martina Pereyra en Canal 4 de Jujuy. video
¡Imperdible!

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán
Trágico.

Un camionero jujeño murió tras un vuelco en Tucumán

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Camiones varados en Jama.
Frontera.

Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel