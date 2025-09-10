Cómo es el nuevo formato del repechaje al Mundial 2026 y quiénes juegan

La última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo, que será en México, Estados Unidos y Canadá, ya conoce su sede.

El Mundial 2026 avanza. Con 18 selecciones ya aseguradas , entre ellas los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá , la disputa se centra ahora en los cupos pendientes. Los más atractivos para los equipos con menos potencia son los que se definirán en el repechaje , instancia ya programada donde seis combinados nacionales buscarán su pase.

Desde Sudamérica , el clasificado a esa fase fue Bolivia . Te contamos sede, fecha y protagonistas. El séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas quedó en manos del conjunto del altiplano, que en la jornada final sorprendió al vencer 1-0 a Brasil en La Paz , gracias a un penal convertido por Miguel Terceros .

Como Venezuela sufrió una dura derrota 6-3 en casa ante Colombia , el plantel conducido por Óscar Villegas consiguió su pasaje al repechaje.

La selección boliviana tuvo presencia en apenas tres Copas del Mundo , aunque su última aparición se remonta a Estados Unidos 1994 . Sus anteriores participaciones fueron en la edición inaugural de 1930 y luego en 1950 .

En esta ocasión, el conjunto altiplánico tendrá la posibilidad de buscar un lugar a través del repechaje internacional, en un torneo que desde 2026 ampliará su formato y pasará a contar con 48 selecciones clasificadas.

Todos los clasificados al Mundial 2026

Canadá - Anfitrión

México - Anfitrión

Estados Unidos - Anfitrión

Argentina

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Marruecos

Túnez

Dónde y cuándo se jugará el Repechaje con Bolivia

El camino clasificatorio hacia la próxima Copa del Mundo estrenará un sistema renovado, que sustituirá a los históricos cruces intercontinentales. El evento se desarrollará en territorio mexicano, específicamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, durante marzo del próximo año, coincidiendo con la última ventana FIFA de las Eliminatorias.

Nuevo esquema de repechaje

El certamen contemplará dos minitorneos de tres combinados cada uno, resueltos en encuentros únicos. Cada grupo tendrá una semifinal y una final, de la cual saldrá un clasificado. Además, habrá dos selecciones que comenzarán directamente en la instancia decisiva, seleccionadas según su ubicación en el ranking de la FIFA.

Los rivales de Bolivia para el repechaje

Hasta el momento, solo se conocen dos equipos con lugar asegurado: junto a Bolivia, aparece Nueva Caledonia, que obtuvo su pase pese a haber caído 3-0 en la final de las Eliminatorias frente a Nueva Zelanda, conjunto que ya tenía asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo.

La Copa del Mundo, el trofeo que levantó la Selección Argentina en Qatar 2022 que buscará defender en el Mundial 2026.

Aunque todavía no se definieron los demás seleccionados que competirán, ya quedó establecido el mecanismo de clasificación asignado a cada Confederación.