Hay más de 150 camiones y autos varados por el cierre del Paso de Jama

E l Paso de Jama, uno de los cruces internacionales más importantes entre Argentina y Chile , permanece cerrado desde el domingo 7 de septiembre. La medida se adoptó de manera preventiva, debido a la presencia de nieve y fuertes vientos en la zona de alta montaña.

Según informó la Unidad de Pasos Fronterizos, la restricción se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre y alcanza a todo tipo de vehículos.

En ese marco, el comisionado de Jama, Álvaro González, explicó en diálogo con TodoJujuy.com, que hay alrededor de 150 camiones varados: “Creo que no habrá asistencia porque el tiempo empezó a mejorar un poco y debería habilitarse entre miércoles y jueves. Los conductores están bien y están todos hospedados en el pueblo”, aseguró.

Durante las jornadas del domingo y lunes, las complicaciones se originaron en la Ruta 27 CH, del lado chileno, por las intensas nevadas y ráfagas de viento.

Las autoridades remarcaron que la reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y recomendaron a los transportistas mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Alerta meteorológica en el Paso de Jama

El Servicio Meteorológico de Chile advirtió sobre vientos moderados a fuertes que afectan las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En este sentido, desde el lado argentino de la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta alguna.

Si bien en el Complejo Fronterizo del Paso de Jama el cielo se mantiene parcialmente cubierto, las condiciones en altura obligan a mantener el cierre hasta nuevo aviso. Autoridades recomiendan a los viajeros postergar traslados y consultar los partes oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es un corredor clave para el transporte de carga y turismo entre el noroeste argentino y el norte chileno. Por ello, cualquier cierre preventivo impacta directamente en el flujo comercial y de pasajeros, aunque la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.