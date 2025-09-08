lunes 08 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de septiembre de 2025 - 10:04
Frontera.

Cerraron el Paso de Jama por acumulación de nieve este lunes 8 de septiembre

El Paso de Jama permanece cerrado para todo tipo de vehículos por mal tiempo en la cordillera. Vialidad y organismos meteorológicos mantienen la alerta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama:&nbsp; viento blanco

Paso de Jama:  viento blanco

Paso de Jama: cierre preventivo por nieve y viento blanco este lunes 8 de septiembre

Paso de Jama: cierre preventivo por nieve y viento blanco este lunes 8 de septiembre

El Paso de Jama, uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Chile, continúa inhabilitado este lunes 8 de septiembre de 2025 tras el cierre preventivo iniciado ayer. La medida rige para todo tipo de vehículos y fue adoptada por recomendación de Vialidad, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

Lee además
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto
lunes 25 de agosto sin alerta en el paso de jama
Frontera.

Lunes 25 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Captura de pantalla 2025-09-08 094639

Alerta meteorológica en el Paso de Jama

El Servicio Meteorológico de Chile advirtió sobre vientos moderados a fuertes que afectan las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para las zonas cordilleranas de Salta y Jujuy, en los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Allí se esperan ráfagas intensas que podrían complicar la circulación en rutas de altura.

Si bien en el Complejo Fronterizo del Paso de Jama el cielo se mantiene despejado, las condiciones en altura obligan a mantener el cierre hasta nuevo aviso. Autoridades recomiendan a los viajeros postergar traslados y consultar los partes oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera.

El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es un corredor clave para el transporte de carga y turismo entre el noroeste argentino y el norte chileno. Por ello, cualquier cierre preventivo impacta directamente en el flujo comercial y de pasajeros, aunque la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy viernes 22 de agosto

Lunes 25 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Martes 26 de agosto sin alerta en el Paso de Jama

Cierre "preventivo" del Paso de Jama para este domingo 7 de septiembre

FNE 2025: El orden del desfile Bienvenida Primavera

Lo que se lee ahora
Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
Análisis.

Una psiquiatra de Salta entrevistó a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel