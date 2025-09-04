jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 09:15
Fútbol.

La Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Monumental

Scaloni prepara un once con mayoría de titulares y Messi al frente, aunque mantiene una duda en la formación inicial. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
messi-julian-alvarez-julian-alvarez-seleccion-argentina
La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela.

La Selección Argentina, ya asegurada en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, se medirá este jueves a las 20.30 frente a Venezuela en el Monumental, con transmisión de TyC Sports, por la fecha 17 de las Eliminatorias.

Lee además
Lionel Scaloni - Conferencia de prensa
Eliminatorias.

Lionel Scaloni habló de los posibles titulares, de Lionel Messi y su futuro en Argentina
El visitante que llega a Tumbaya se encuentra con un pueblo que no necesita gritar para ser inolvidable.
Turismo.

Hace una visita a este pueblo del norte argentino que solo se llega con el tren solar

Lionel Scaloni perfila un equipo con mayoría de habituales titulares y la presencia de Lionel Messi desde el inicio. Dibu Martínez será el arquero, mientras que la defensa estaría integrada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

Aunque el defensor del Benfica trabajó en el gimnasio en la primera práctica, todo indica que estará desde el arranque junto a Romero en la zaga central.

La gran duda de Scaloni está en el mediocampo

En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul tienen lugar asegurado, mientras que el tercer puesto genera la principal incógnita del entrenador.

Lionel Scaloni

La disputa parece estar entre Nicolás Paz y Franco Mastantuono, pese a que en un primer momento se pensaba en Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso. La suspensión de Enzo Fernández, también ausente contra Ecuador, obliga a definir entre los dos jóvenes talentos.

En ataque, Messi liderará la delantera junto a Julián Álvarez y Thiago Almada, que se perfila como titular en lugar de Lautaro Martínez.

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)
La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La Selección Argentina juega con Venezuela (Archivo)

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

