Lautaro Martínez, en duda para la Finalissima tras confirmarse su lesión

Se confirmó la lesión que sufrió Lautaro Martínez a semanas de la Finalissima con la Selección argentina.

Lautaro Martínez tuvo una sobrecarga muscular en el sóleo de su pierna izquierda, situación que enciende las alarmas de cara a la Finalissima que la Selección argentina jugará frente a España en Qatar el próximo 27 de marzo. El inconveniente físico ocurrió durante la caída por 3-1 del Inter de Milán ante el Bodø/Glimt en la UEFA Champions League.

Puntualmente, fue en el partido donde el atacante tuvo que abandonar el campo de juego y fue sustituido. La institución italiana comunicó que el delantero fue evaluado mediante distintos exámenes clínicos y estudios por imágenes en el Instituto Humanitas de Rozzano, instancia en la que se constató la lesión muscular.

Lautaro se lesionó en la visita de Inter a Noruega por la Champions League. “Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, señalaron desde el club, sin precisar aún los tiempos estimados para su regreso.

Los partidos del Inter que se perderá Lautaro Martínez Al margen de su eventual convocatoria con el seleccionado argentino, el “Toro” representará una ausencia sensible para el entrenador del Inter, Cristian Chivu, que ahora deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.

Embed Todo indica que el capitán del conjunto milanés no estará disponible para el cruce frente a Lecce, ni para el desquite ante Bodø/Glimt del martes venidero. Tampoco llegaría al duelo contra Genoa por la Serie A, ni al enfrentamiento frente a Como correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Italia. No obstante, la principal inquietud en Italia radica en que el delantero oriundo de Bahía Blanca podría no recibir el visto bueno médico a tiempo para disputar el esperado clásico frente a AC Milan, programado para el 8 de marzo. Ambos equipos comparten la cima de la Serie A con 25 unidades, lo que eleva la trascendencia del encuentro.

