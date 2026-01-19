La Selección Argentina cerrará marzo con un amistoso frente a Qatar antes del Mundial 2026

La Selección argentina jugará otro partido luego de la Finalissima ante España: ya se conoce rival y sede.
La Selección Argentina ya comienza a enfocarse en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque antes enfrentará un desafío de peso: la Finalissima contra España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. No obstante, este encuentro no será su único examen previo.
Tras defender el título logrado en 2022 frente a Italia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni participará del Qatar Football Festival, un torneo amistoso que reunirá a selecciones de todo el mundo en un formato de partidos de preparación.
Se enfrentará nuevamente a la selección anfitriona, Qatar, el 31 de marzo, en el mismo recinto donde logró alzarse con la Copa del Mundo 2022, tras imponerse a Francia en la tanda de penales.
El Qatar Football Festival contará con la presencia de varias naciones y figuras destacadas del fútbol internacional, incluyendo la Finalissima. Entre los equipos que participarán se encuentran Arabia Saudita, Egipto, Serbia y el propio Qatar.
Grandes referentes del fútbol global, como Lionel Messi, Lamine Yamal, Mohamed Salah y otros, animarán cinco jornadas consecutivas de encuentros, que se disputarán en distintos estadios repartidos por todo el territorio qatarí.
La agenda completa del Qatar Football Festival: partidos, días y horarios
Arabia Saudita vs Egipto - Jueves 26 de marzo
Qatar vs Serbia - Jueves 26 de marzo
Argentina vs España - Finalissima - Viernes 27 de marzo