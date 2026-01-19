lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 16:46
Fútbol.

La Selección Argentina cerrará marzo con un amistoso frente a Qatar antes del Mundial 2026

Tras medirse con España en la Finalissima, la selección volverá a la cancha cuatro días después para enfrentar al país anfitrión en el mismo estadio mundialista.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección argentina jugará otro partido luego de la Finalissima ante España: ya se conoce rival y sede. &nbsp;

La Selección argentina jugará otro partido luego de la Finalissima ante España: ya se conoce rival y sede.

 

La Selección Argentina ya comienza a enfocarse en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque antes enfrentará un desafío de peso: la Finalissima contra España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. No obstante, este encuentro no será su único examen previo.

Lee además
confirmaron el ultimo ranking fifa del 2025: que puesto ocupa la seleccion argentina
Deportes.

Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina
racing sorprende en el mercado de pases: contrato a una figura de la seleccion argentina
Bomba.

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

Tras defender el título logrado en 2022 frente a Italia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni participará del Qatar Football Festival, un torneo amistoso que reunirá a selecciones de todo el mundo en un formato de partidos de preparación.

La Selección argentina jugará un amistoso entre la Finalissima y el Mundial.

Se enfrentará nuevamente a la selección anfitriona, Qatar, el 31 de marzo, en el mismo recinto donde logró alzarse con la Copa del Mundo 2022, tras imponerse a Francia en la tanda de penales.

El Qatar Football Festival contará con la presencia de varias naciones y figuras destacadas del fútbol internacional, incluyendo la Finalissima. Entre los equipos que participarán se encuentran Arabia Saudita, Egipto, Serbia y el propio Qatar.

La Selección argentina volverá a jugar en el Lusail luego de la Finalissima.

Grandes referentes del fútbol global, como Lionel Messi, Lamine Yamal, Mohamed Salah y otros, animarán cinco jornadas consecutivas de encuentros, que se disputarán en distintos estadios repartidos por todo el territorio qatarí.

Lionel Messi - Selección Argentina

La agenda completa del Qatar Football Festival: partidos, días y horarios

  • Arabia Saudita vs Egipto - Jueves 26 de marzo
  • Qatar vs Serbia - Jueves 26 de marzo
  • Argentina vs España - Finalissima - Viernes 27 de marzo
  • Egipto vs España - Lunes 30 de marzo
  • Serbia vs Arabia Saudita - Lunes 30 de marzo
  • Qatar vs Argentina - Martes 31 de marzo

Embed - AMISTOSO DE ARGENTINA ANTE QATAR

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina

ARCA se suma como querellante en la causa contra la AFA por la evasión millonaria

Últimos cupos para el Triatlón Jujuy: quiénes pueden inscribirse y cómo participar

Lo que se lee ahora
ultimos cupos para el triatlon jujuy: quienes pueden inscribirse y como participar video
Regional.

Últimos cupos para el Triatlón Jujuy: quiénes pueden inscribirse y cómo participar

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel