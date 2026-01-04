Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

El pase del jugador se gestionó con el apoyo de Diego Milito, presidente de Racing, quien mantuvo conversaciones con la dirigencia del Inter y con el vicepresidente del club italiano para acelerar el acuerdo. La operación representa un movimiento estratégico para Racing, que busca potenciar su plantel de cara a los desafíos del 2026, incluyendo la liga local y competencias internacionales.
Perspectivas deportivas y objetivos
Valentín Carboni llega con la intención de sumar minutos de juego, consolidarse como figura en el equipo y también pelear un lugar en la Selección Argentina, pensando en las competencias venideras, incluido el próximo Mundial. En los últimos tiempos, el delantero había tenido dificultades para tener continuidad durante su cesión en el Genoa, lo que facilitó el acuerdo con Racing y su deseo de volver a Argentina para relanzar su carrera.
La llegada de Carboni no solo representa una inyección de talento joven para el equipo de Avellaneda, sino también una señal de ambición en este mercado de pases, en el que Racing quiso marcar la pauta desde el inicio de la temporada.