4 de enero de 2026 - 12:48
Bomba.

Racing sorprende en el mercado de pases: contrató a una figura de la Selección Argentina

La Academia incorporó a un joven delantero europeo a préstamo por un año, en un movimiento que sacude la liga y promete impacto inmediato de cara a la temporada 2026.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Racing contrató a un jugador de la Selección argentina
image
Valent&iacute;n Carboni va a Racing&nbsp;

Valentín Carboni va a Racing

Un refuerzo de jerarquía para Racing

Carboni, que formó parte de la Selección Argentina que ganó la Copa América 2024 y que tiene experiencia jugando en clubes de Europa, se sumará a las filas del equipo dirigido por Gustavo Costas para reforzar el ataque. La negociación se llevó adelante en los últimos días y, según fuentes deportivas, fue clave la presión del propio futbolista para regresar al fútbol argentino y ganar continuidad.

image
El actual delantero de Inter de Milan lleg&oacute; despu&eacute;s de varias semanas de negociaciones

El actual delantero de Inter de Milan llegó después de varias semanas de negociaciones

El pase del jugador se gestionó con el apoyo de Diego Milito, presidente de Racing, quien mantuvo conversaciones con la dirigencia del Inter y con el vicepresidente del club italiano para acelerar el acuerdo. La operación representa un movimiento estratégico para Racing, que busca potenciar su plantel de cara a los desafíos del 2026, incluyendo la liga local y competencias internacionales.

Perspectivas deportivas y objetivos

Valentín Carboni llega con la intención de sumar minutos de juego, consolidarse como figura en el equipo y también pelear un lugar en la Selección Argentina, pensando en las competencias venideras, incluido el próximo Mundial. En los últimos tiempos, el delantero había tenido dificultades para tener continuidad durante su cesión en el Genoa, lo que facilitó el acuerdo con Racing y su deseo de volver a Argentina para relanzar su carrera.

image
En la &uacute;ltima temporada estuvo a pr&eacute;stamo en el Genoa&nbsp;

En la última temporada estuvo a préstamo en el Genoa

La llegada de Carboni no solo representa una inyección de talento joven para el equipo de Avellaneda, sino también una señal de ambición en este mercado de pases, en el que Racing quiso marcar la pauta desde el inicio de la temporada.

Altos Hornos Zapla celebra 79 años llenos de historia

