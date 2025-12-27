Racing confirmó la continuidad de Gustavo Costas hasta 2028

Racing Club oficializó la renovación del contrato de Gustavo Costas, quien continuará como director técnico del plantel profesional hasta el año 2028. El acuerdo extiende por tres temporadas más el vínculo que finalizaba el próximo 31 de diciembre y le permite a la institución iniciar el 2026 con estabilidad en la conducción futbolística.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se difundió una imagen del entrenador junto al presidente Diego Milito, acompañada por la inscripción “2028” y un mensaje que sintetiza el espíritu de continuidad: “El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”.

Costas, de 62 años, inició su tercer ciclo al frente de Racing a comienzos de 2024, tras haber tenido pasos anteriores por el club en las temporadas 1999/2000 y 2007. Desde su regreso, acumula 110 partidos dirigidos, con un balance de 63 triunfos, 15 empates y 32 derrotas.

Racing club

El principal logro de esta etapa fue la consagración en la Copa Sudamericana 2024, título que puso fin a una sequía de 36 años sin conquistas internacionales para la institución de Avellaneda y reforzó el vínculo del entrenador con los hinchas.

En la actual temporada, Racing estuvo cerca de alcanzar la máxima gloria continental, aunque quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo. El equipo brasileño, con una destacada actuación del arquero Agustín Rossi, avanzó a la final y posteriormente se consagró campeón ante Palmeiras en Perú.

Un mensaje que anticipó la continuidad

BARILOCHE (21)

Días antes del anuncio oficial, en la previa de la Navidad, Costas había compartido un mensaje cargado de agradecimiento y optimismo que fue interpretado como un anticipo de su continuidad. En sus palabras, destacó el apoyo de los dirigentes, el esfuerzo de los jugadores y el trabajo cotidiano de todos los empleados del club, además de renovar su compromiso con el crecimiento deportivo de Racing.

La renovación de Costas representa una señal de respaldo institucional al proyecto en marcha y refuerza la intención de Racing de sostener una línea de trabajo a mediano plazo, con el objetivo de volver a ser protagonista en el plano local e internacional.