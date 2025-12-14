Estudiantes venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing Club en una final vibrante que se definió en la tanda de penales, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios y suplementarios. El partido coronó una definición cargada de tensión, emociones y paridad, acorde a dos equipos que llegaron como protagonistas del certamen.

image El vencedor se quedará con un boleto a la Copa Libertadores 2026 El encuentro comenzó con intensidad y situaciones repartidas. Racing logró abrir el marcador gracias a Adrián “Maravilla” Martínez, quien volvió a demostrar su jerarquía en el área rival y puso en ventaja a la Academia. Con el resultado a favor, el equipo de Avellaneda buscó manejar el ritmo del partido, aunque sin lograr liquidarlo.

Estudiantes no bajó los brazos y encontró el empate en el complemento a través de Guido Carrillo, que aprovechó una de las chances más claras del Pincha para igualar el marcador y llevar la definición al tiempo extra. A partir de allí, el partido se volvió más friccionado, con ambos equipos cuidando el resultado y apostando a no cometer errores.

image Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales En el tiempo suplementario, el desgaste físico se hizo sentir y las situaciones de gol fueron escasas, lo que derivó en la definición desde el punto penal. En la tanda, ambos equipos comenzaron parejos, pero Estudiantes mostró mayor efectividad y templanza en los remates decisivos, logrando imponerse y quedarse con el título. image Guido Carrillo volvió a ser clave en un partido decisivo para Estudiantes Con este triunfo, el Pincha suma un nuevo campeonato a su historia y corona un torneo en el que se destacó por su regularidad y fortaleza en los momentos clave. Para Racing, en tanto, la derrota representa otro golpe en una final muy ajustada, en la que estuvo cerca de volver a festejar, pero terminó quedándose sin premio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.