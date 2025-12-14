domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 00:12
Infartante.

Estudiantes venció a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing por penales, luego de empatar 1 a 1 en una final intensa que se definió después de 120 minutos.

Por  Verónica Pereyra
Estudiantes Campeón

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Racing Club en una final vibrante que se definió en la tanda de penales, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios y suplementarios. El partido coronó una definición cargada de tensión, emociones y paridad, acorde a dos equipos que llegaron como protagonistas del certamen.

image
El vencedor se quedará con un boleto a la Copa Libertadores 2026

El encuentro comenzó con intensidad y situaciones repartidas. Racing logró abrir el marcador gracias a Adrián “Maravilla” Martínez, quien volvió a demostrar su jerarquía en el área rival y puso en ventaja a la Academia. Con el resultado a favor, el equipo de Avellaneda buscó manejar el ritmo del partido, aunque sin lograr liquidarlo.

Estudiantes no bajó los brazos y encontró el empate en el complemento a través de Guido Carrillo, que aprovechó una de las chances más claras del Pincha para igualar el marcador y llevar la definición al tiempo extra. A partir de allí, el partido se volvió más friccionado, con ambos equipos cuidando el resultado y apostando a no cometer errores.

image
Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales

En el tiempo suplementario, el desgaste físico se hizo sentir y las situaciones de gol fueron escasas, lo que derivó en la definición desde el punto penal. En la tanda, ambos equipos comenzaron parejos, pero Estudiantes mostró mayor efectividad y templanza en los remates decisivos, logrando imponerse y quedarse con el título.

image
Guido Carrillo volvió a ser clave en un partido decisivo para Estudiantes

Con este triunfo, el Pincha suma un nuevo campeonato a su historia y corona un torneo en el que se destacó por su regularidad y fortaleza en los momentos clave. Para Racing, en tanto, la derrota representa otro golpe en una final muy ajustada, en la que estuvo cerca de volver a festejar, pero terminó quedándose sin premio.

