lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 15:41
AFA abrió un expediente contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espalda a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra Estudiantes de la Plata por la actitud de sus jugadores en la previa del partido contra Rosario Central.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
AFA abrió expediente a Estudiantes de La Plata

AFA abrió expediente a Estudiantes de La Plata

Qué dice el expediente que abrió AFA a Estudiantes de La Plata

Teniendo en cuenta el expediente publicado en el Boletín N°6793 Bis del Tribunal de Disciplina de AFA, el equipo de La Plata tiene 48 horas para justificar la actitud de los futbolistas, quienes en la salida de Rosario Central se pusieron de espaldas en el pasillo que les solicitó la casa madre del fútbol argentino que hicieran hacia los rosarios, luego de otorgarlas el trofeo de "Campeones de Liga"

Además, insta a los todos los jugadores, a los que cita con nombre y apellido, a que “indiquen si recibieron instrucciones sobre la medida”.

El comunicado del Tribunal de Disciplina

Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y

CONSIDERANDO

Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA; Por ello, los miembros autorizantes,

RESUELVEN

1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

2°) CORRER TRASLADO a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

3°) La presente vista no reemplaza a la que deben tomar los clubes (ambos) en forma directa del sistema COMET por las incidencias disciplinarias producidas durante el encuentro.

4°) HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA.

