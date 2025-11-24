Julio Chiarini sobre el futuro de Gimnasia de Jujuy: refuerzos y decisiones clave en el plantel

Gimnasia de Jujuy inició la primera etapa de la pretemporada, encabezada por el director técnico Hernán Pellerano. En ese marco, y de cara al torneo de la Primera Nacional 2026, Julio Chiarini, quien asumió como manager deportivo del Lobo, realizó una evaluación preliminar del nivel y la capacidad del plantel. Además, se refirió a los posibles refuerzos.

El flamante manager deportivo de Gimnasia de Jujuy, Julio Chiarini, hizo una evaluación preliminar del nivel y la capacidad del plantel albiceleste y arribó a la conclusión de que “no hay mucho por traer” , al tiempo que se pronunció a favor de “mantener esta base para lograr grandes objetivos”. Asimismo, el exjugador dio a conocer que “la mayoría de los jugadores continuará”.

Luego, aclaró que encabezará una mesa de trabajo con el objetivo de analizar y acordar posibles incorporaciones para el plantel, y señaló que “en definitiva el que decidirá será el técnico” , agregando que solo acompañarán los requerimientos de Hernán Pellerano.

En este sentido, días atrás el entrenador enfatizó que "es muy importante que se quede la base de los chicos del plantel pasado" , resaltando que "como cuerpo técnico quieren mantener lo que se hizo en el torneo pasado".

"Vamos a poner nuestra impronta pero el camino es el que manejó Matías Módolo y tenemos que seguir por la misma línea", dijo Pellerano y, en otro punto, expresó que, si la situación financiera del club lo permite, le gustaría sumar un lateral derecho y dos extremos.

julio chiarini gimnasia de jujuy

Julio Chiarini sobre la situación actual de Gimnasia de Jujuy

Sobre el plantel profesional, Chiarini expresó que "el grupo está muy bien integrado y dispuesto a dejar todo por Gimnasia”. "Jugué mucho al fútbol y puedo afirmar que este grupo contagia felicidad, sacrificio y compromiso. Hace años que Gimnasia viene peleando por el ascenso, esperamos lograr este objetivo con todos nosotros adentro”, agregó.

Finalmente, el manager deportivo aseguró que su función dentro del Lobo es ser un nexo entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. “Asumo esta responsabilidad con el propósito de aliviar cargas, de manera que el cuerpo técnico se dedique a entrenar, los futbolistas a jugar y la dirigencia a gestionar”, finalizó.

gimnasia de jujuy plantel

Quiénes serían los primeros en dejar Gimnasia de Jujuy

Según pudo conocer TodoJujuy.com, los dos primeros jugadores que dejarían Gimnasia de Jujuy serían Daniel Juárez y Fernando Duré. El primero debe regresar a Unión de Santa Fe, ya que el club es dueño de su pase. Mientras que Duré deberá conseguir nuevo club para continuar su carrera.

Además, otro de los jugadores que no será tenido en cuenta por Hernán Pellerano, es Román Barreto, defensor de perfil zurdo que arribó al Lobo en junio del 2025 y tenía contrato hasta diciembre. Barreto hizo divisiones inferiores en Colón de Santa Fe y luego continuó su carrera en equipos como Ciudad Bolívar y Unión de Sunchales, mientras que, su último equipo antes de sumarse a Gimnasia de Jujuy fue Sacachispas.