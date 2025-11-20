Insólito: AFA le dio el trofeo de "Campeones de Liga" a Rosario Central

AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió otorgar a Rosario Central el Trofeo al “Campeón de Liga” , reconociéndolo como el equipo que acumuló la mayor cantidad de puntos a lo largo de las 32 jornadas que conformaron las etapas de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2025 de la máxima categoría del fútbol argentino.

La medida llamó la atención, ya que no estaba contemplada al inicio del campeonato y se tomó mientras el certamen local aún continúa , a pocos días del inicio de los playoffs programados para el fin de semana.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual”, afirmó Gonzalo Belloso , presidente de Rosario Central, al salir de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA .

“Se reconoció al actual, eso es lo que pasó hoy. Súper merecido para un club como el nuestro que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie, perdió solo dos partidos en el año”, agregó. A su lado, el arquero Jorge Broun mostró el nuevo trofeo , acompañado del entrenador Ariel Holan y del futbolista Ángel Di María .

La palabra del DT de Rosario Central y del arquero Belloso

Aunque aclararon que el “plan llevaba varios años en marcha”, recién tomaron conocimiento del galardón en las últimas horas, según confirmaron en sus declaraciones. “Nos enteramos anoche. Íbamos a entrenar a la mañana y pasamos el entrenamiento a la tarde”, señaló el DT. Por su parte, el arquero respaldó el reconocimiento: “Esto ya está, es la estrella por el torneo largo, la Tabla Anual”. Belloso también agradeció a los dirigentes de AFA porque “nos vinieron con esta sorpresa”.

La temporada 2025 del fútbol argentino se dividió en dos semestres

“Estamos muy felices, orgullosos, es muy merecido. Agradecido al plantel y jugadores. A la gente de Rosario Central. Es un torneo que faltaba, que el fútbol argentino necesitaba de nuevo tener ese torneo anual y arrancan premiándonos a nosotros, nos parece súper lógico. De acá al futuro, volver a disputar por este torneo también”, agregó el presidente del club.

Es un torneo "más competitivo" para los grandes

Belloso explicó que el Comité Ejecutivo ya venía “trabajando en la idea” y subrayó que “los equipos grandes les gusta el torneo anual” porque “es más competitivo para ellos”. “Es un fútbol muy solidario. Están los torneos cortos para que todos nos podamos meter, el torneo largo para que los grandes que tienen más fuerza también pueda competir. Estos últimos días tomó mucha fuerza y nos invitaron hoy a recibir el premio”, detalló el dirigente sobre la creación de este nuevo trofeo.

Tanto Belloso como el entrenador Holan valoraron especialmente la intervención del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en el desarrollo de la propuesta.

Rosario Central, campeón del año.

“Quisiera agradecer no solamente a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, sino a todos los presidentes que tomaron la decisión de reconocer. Se habló mucho del Torneo Anual. La verdad que este reconocimiento del trofeo de campeonato, de acá para adelante, creo que va a ser bueno. No solamente hay posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, sino también de sumar una estrella al club. A partir de ahora, todos aquellos que lo logren van a estar en la misma circunstancia”, aseguró el DT Holan en la improvisada conferencia de prensa.

Una de las consultas sobre la reciente distinción se centró en si el nuevo Trofeo podría asignarse enfrentando a todos los clubes del fútbol argentino, y no únicamente a los que integran la zona determinada por el sorteo inicial del año.

“No me siento capacitado porque sobre torneos hay modelos de distintos tipos. Entonces, eso es lo que elijan los directivos. Sabíamos qué tipos de torneos íbamos a jugar y ahora empieza otro torneo de menos fechas con cruces de ”mata y mata", es otra competencia, con otras características y también hay que tratar de jugarlas bien para llegar a lo más alto. Esto fue el esfuerzo de todo el año”, respondió Holan ante la pregunta.

El combinado de Rosario celebró este reconocimiento por redes sociales.

La temporada 2025 del fútbol argentino se estructuró en dos semestres, aunque tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura los equipos mantuvieron la misma distribución zonal, únicamente cambiando la condición de localía. En ese contexto, Rosario Central jugó sus encuentros contra los clubes de la Zona B —Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River Plate, Gimnasia La Plata, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan, Independiente, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba, Godoy Cruz y Platense—, además del partido “interzonal”, correspondiente al clásico ante Newell’s Old Boys.

Rosario Central celebró en redes sociales el trofeo

El equipo de Rosario celebró el galardón a través de sus redes sociales: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”, publicó la cuenta oficial del club.

Di María y Holan, rodeados por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Antecedentes

Desde hace algunos años, el ganador de la Tabla Anual accede a disputar la Supercopa Internacional. La primera edición se jugó a principios de 2023 gracias a un convenio con Emiratos Árabes Unidos, y tuvo como protagonista a Racing, que venció 2-1 a Boca Juniors con goles de Johan Carbonero y Gonzalo Piovi, después de que Facundo Roncaglia abriera el marcador.

El encuentro disputado en el Estadio Hazza bin Zayed, en la ciudad de Al Ain, consagró a Racing como ganador del Trofeo de Campeones 2022 y también como líder de la Tabla General del mismo año, lo que permitió a Boca Juniors acceder al certamen al quedar segundo en la Tabla Anual.

En la edición siguiente, ligada a las estadísticas de 2023 pero jugada en marzo de 2025, se enfrentaron River Plate y Talleres de Córdoba en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. La T, que había finalizado segunda en la Tabla Anual 2023, se impuso por penales tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, privando al Millonario, campeón del Trofeo de Campeones 2023 y líder en puntos de la temporada, de conservar la corona.

En julio de 2025 se disputó la tercera edición de esta competencia, cuando Vélez Sarsfield, que había acumulado la mayor cantidad de puntos en la Tabla Anual 2024, venció 2-0 a Estudiantes de La Plata, vigente titular del Trofeo de Campeones, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. La Liga confirmó que el campeón anual seguirá accediendo a la Supercopa Internacional.

El Comité ejecutivo de la Liga Profesional decidió entregarle a Rosario Central el Trofeo.

Cabe recordar que desde 2021 el Trofeo de Campeones enfrenta a los dos ganadores de los torneos locales del año, combinando la Copa de la Liga de un semestre y la Liga Profesional del otro; aunque este año la temporada se dividió en Clausura y Apertura, con campeonatos equivalentes a la Copa de la Liga. Además, desde 2012 se disputa la Supercopa Argentina, que reúne al dueño de la Copa Argentina y al campeón de la Liga Profesional.

En la presente temporada, Platense se coronó ganador del Torneo Apertura, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza se quedó con la Copa Argentina. Por su parte, Rosario Central fue el conjunto que acumuló la mayor cantidad de puntos a lo largo del año, sumando 66 unidades entre el Apertura y el Clausura, lo que le aseguró un lugar directo en la Copa Libertadores 2026. Aún resta definir quién se consagrará campeón del Clausura, cuyos octavos de final comenzarán este fin de semana.