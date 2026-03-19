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19 de marzo de 2026 - 12:15
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Jujuy Básquet crece en la recta final y apunta a los playoffs

Augusto Roveres, pívot de Jujuy Básquet, analizó el presente y destacó la evolución en la Liga Argentina

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy Básquet crece en la recta final y apunta a los playoffs

Jujuy Básquet crece en la recta final y apunta a los playoffs

En la recta final de la fase regular, Jujuy Básquet ajusta detalles y busca posicionarse entre los mejores de la tabla. En diálogo con Canal 4, Augusto Roveres, pivot del equipo, analizó el presente del plantel y remarcó el crecimiento que lograron a lo largo de la temporada.

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El equipo encara los últimos compromisos con la intención de consolidar su rendimiento y asegurar un lugar en los playoffs, en un tramo donde cada partido resulta determinante.

Embed - Augusto Roveres • jugador de jujuy básquet

De menor a mayor en el torneo

El conjunto mostró una evolución marcada con el correr de las fechas. Tras un inicio con dificultades, especialmente en los primeros minutos de juego, logró corregir ese aspecto y mejorar su rendimiento general.

Roveres explicó que uno de los cambios más importantes fue la forma de afrontar los partidos desde el arranque. Esa mejora permitió competir de igual a igual ante rivales exigentes y sumar resultados positivos, sobre todo en condición de visitante.

Fortaleza fuera de casa

Uno de los objetivos del equipo fue hacerse fuerte jugando fuera de Jujuy. En ese sentido, el balance resulta favorable: en cada gira, el equipo logró sumar al menos una victoria.

Ese rendimiento permitió sostenerse en la pelea dentro de la tabla y mantenerse competitivo en una liga que presenta paridad en la mayoría de sus encuentros.

Una deuda en los cierres

A pesar del crecimiento, el equipo identifica un punto a corregir: el cierre de los partidos. En varios encuentros recientes, los resultados se definieron en los últimos minutos y terminaron en derrota.

Roveres señaló que se trata de una cuestión a mejorar en esta etapa del torneo, con el objetivo de evitar que se repitan esos desenlaces en instancias decisivas.

Un plantel joven y unido

El jugador destacó la conformación del grupo como uno de los pilares del presente del equipo. Se trata de un plantel joven que logró consolidarse con el paso de los partidos y fortalecer su identidad dentro de la cancha.

La unión y el compromiso aparecen como aspectos centrales en el funcionamiento del equipo, que busca sostener ese nivel en lo que resta de la competencia.

El valor de jugar en Jujuy

Otro de los puntos resaltados fue el acompañamiento del público. El equipo cuenta con una fuerte presencia de hinchas en cada presentación como local, lo que genera un contexto favorable.

El marco en el estadio y el aliento constante se convierten en un factor que influye en el rendimiento y posiciona a la localía como una de las más fuertes de la liga.

Lo que viene en la definición

Jujuy Básquet afrontará dos partidos más antes del cierre de la fase regular. Enfrentará a Villa San Martín y a Comunicaciones en una instancia clave para definir su posición en la tabla.

El objetivo inmediato es claro: ubicarse entre los cuatro primeros para acceder de manera directa a los playoffs y evitar cruces previos.

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