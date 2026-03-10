Oscar Vaquera tras el triunfo de Jujuy Básquet: "Vamos partido a partido para llegar a la mejor posición"

Tras un triunfo ajustado ante Santa Paula de Gálvez que permitió cortar una racha de dos derrotas, Jujuy Básquet vuelve a enfocarse en la recta final de la fase regular de La Liga Argentina de Básquet. El jefe de equipo, Oscar Vaquera, destacó la fortaleza mental del plantel y anticipó el exigente duelo ante San Isidro de San Francisco.

Después de dos caídas consecutivas, Jujuy Básquet logró un triunfo importante que le permitió recuperar confianza en la Liga Argentina de Básquet . La victoria ante Santa Paula de Gálvez significó un alivio para el equipo jujeño, que continúa peleando por mejorar su ubicación en la tabla de la Conferencia Norte de cara al tramo final de la fase regular.

El partido se resolvió en un final muy ajustado y le permitió al conjunto jujeño volver a sumar frente a su gente, manteniéndose dentro del pelotón de equipos que aspiran a escalar posiciones en la tabla.

El jefe de equipo, Oscar Vaquera , valoró el resultado y lo que representa para el plantel después de un momento complejo.

“Un lindo triunfo después de venir de dos derrotas seguidas”, resumió.

El peso de lo mental en los partidos

Vaquera reconoció que las derrotas recientes habían golpeado al grupo, sobre todo por la forma en que se dieron algunos resultados.

“Hay mucho de la cuestión mental también en los partidos. No es fácil recibir un golpe así, más que nada por cómo se perdió”, explicó.

El dirigente recordó que, pese a ese traspié, el equipo venía de una buena gira fuera de casa que mantiene el balance positivo del último tramo de la competencia.

“También se había jugado bien y el cierre estaba ahí para nuestro lado, pero no se dio y duele. Igual veníamos de dos victorias en Mendoza, con lo que cuesta ganar de visitante, así que todavía está siendo un buen mes”, sostuvo.

Una tabla muy pareja

En relación con la situación del equipo en la tabla, Vaquera señaló que la paridad del torneo hace difícil anticipar posiciones definitivas.

“Estamos ahí, queremos ver en qué posición podemos llegar a estar. Siempre estar arriba es mejor para los cruces”, indicó.

Sin embargo, aclaró que las ubicaciones pueden modificarse rápidamente en la recta final de la fase regular.

“Es un pelotón que va a variar mucho las posiciones. Vamos a ir partido a partido para tratar de llegar a la mejor ubicación”, afirmó.

Se viene el puntero

El próximo compromiso será exigente: Jujuy Básquet recibirá al líder San Isidro de San Francisco, uno de los equipos más sólidos del torneo.

Vaquera recordó el antecedente reciente entre ambos equipos y se mostró optimista sobre las posibilidades del conjunto jujeño.

“Ya jugamos con ellos allá y estuvimos muy parejos tres cuartos y medio. Nos faltó un poco de pierna y de claridad mental para cerrarlo”, explicó.

El encuentro se disputará el viernes a las 21.30 en la Federación de Básquet y el plantel espera volver a contar con el fuerte respaldo del público local.

El aliento del público

En cada presentación como local, el estadio viene mostrando una gran concurrencia, algo que desde el club destacan como un factor motivador.

“Nada que decirle al público, estamos jugando prácticamente a cancha llena todos los partidos”, señaló Vaquera.

De todos modos, remarcó que el equipo debe mantener el foco en el juego.

“Tenemos que concentrarnos en lo que podemos hacer dentro de la cancha para tener un buen juego, que es lo que nos va a permitir estar en partido hasta el final”, afirmó.