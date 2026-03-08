domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 10:03
Deportes.

Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación

Jujuy Básquet venció 64-62 al conjunto de Gálvez por la fecha 29 de la Conferencia Norte de la La Liga Argentina de Básquet

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación

Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación

Lee además
Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación
Liga Argentina.

Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación
jujuy basquet no pudo mantener la diferencia y cayo ante sportivo suardi
Liga Argentina.

Jujuy Básquet no pudo mantener la diferencia y cayó ante Sportivo Suardi

El equipo dirigido por Guillermo Tasso sostuvo la diferencia en el tramo final y sumó un triunfo importante ante su público. Los árbitros del partido fueron Raúl Sánchez y Andrés Barberini.

Jujuy básquet (1)

Un comienzo favorable para el equipo jujeño

Jujuy Básquet mostró intensidad desde el inicio. La defensa cerró espacios y el equipo encontró puntos en ataques rápidos. Con ese ritmo, el conjunto local abrió una ventaja en los primeros minutos.

Santa Paula tuvo dificultades para acomodarse en el partido. El entrenador Francisco Blanc pidió un tiempo muerto cuando el marcador mostraba 16-7. Desde ese momento, el equipo santafesino ajustó su juego y comenzó a descontar.

El primer cuarto cerró con ventaja para los jujeños por 21-16.

Santa Paula reaccionó en el segundo cuarto

En el segundo período, Santa Paula mejoró su producción ofensiva. El equipo visitante encontró tiros desde el perímetro y logró equilibrar el desarrollo del juego.

Un triple de Dalpino marcó el empate en 32 cuando restaban cinco minutos para el final del cuarto. A partir de ese momento, el partido mostró un trámite parejo.

Santa Paula pasó al frente por primera vez con un tiro libre que dejó el marcador 36-35. Sin embargo, Jujuy Básquet respondió en el cierre del período y llegó al descanso largo con ventaja de 42-39.

Un tercer cuarto con poco goleo

El tercer parcial mostró imprecisiones en ambos equipos. Las defensas cerraron espacios y el porcentaje de tiro bajó.

Santa Paula aprovechó ese momento para recortar la diferencia. El parcial de 12-8 permitió al equipo visitante quedar arriba por 51-50.

El partido entró en un tramo de mucha disputa física y pocas conversiones.

Un cierre con máxima paridad

El último cuarto mantuvo la tensión hasta los segundos finales. Santa Paula encontró puntos con Gómez Quinteros y Puebla, ambos con 12 unidades.

Jujuy Básquet respondió con dos triples consecutivos de Bruno Conti que cambiaron el ritmo del partido y levantaron al público en el estadio Federación.

En los minutos finales, los dos equipos mostraron errores en ataque y fallas en lanzamientos. Jujuy Básquet sostuvo la ventaja con el aporte ofensivo de Ibarra, máximo anotador del equipo con 12 puntos.

El marcador final quedó 64-62 para el conjunto jujeño.

Síntesis del partido

Jujuy Básquet 64

Marini 5, Stheli 9, Grytsak 6, Tarnowyk 6, Ibarra 12.

Ingresaron: Roveres 10, Roca 5, Conti 11, Fornes, Nesman.

DT: Guillermo Tasso.

Santa Paula 62

Dalpino 3, Delucchi 4, Barbieri 2, Díaz 7, Puebla 12.

Ingresaron: Balbo 9, Gómez 12, J. Caicedo 5, M. Caicedo 8.

DT: Francisco Blanc.

Parciales: 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

Progresión: 21-16, 42-39, 50-51, 64-62.

Jueces: Raúl Sánchez y Andrés Barberini.

Comisionado técnico: Ángel D´Anna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet busca recuperarse ante Santa Paula en el estadio Federación

Jujuy Básquet no pudo mantener la diferencia y cayó ante Sportivo Suardi

"Fue una piña en el estómago" dijo el jefe del equipo de Jujuy Basquet luego de la derrota

Jujuy Básquet se prepara para tres partidos de local: cuándo juega y contra quiénes

Jujuy Básquet juega este jueves ante Sportivo Suardi: horario y entradas

Lo que se lee ahora
Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad
Clima.

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico
Poliítica.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel