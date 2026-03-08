Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación

Jujuy Básquet logró una victoria ajustada frente a Santa Paula de Gálvez por 64-62 en el estadio Federación de San Salvador de Jujuy. El encuentro se jugó por la fecha 29 de la Conferencia Norte de la La Liga Argentina de Básquet y tuvo parciales de 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

El equipo dirigido por Guillermo Tasso sostuvo la diferencia en el tramo final y sumó un triunfo importante ante su público. Los árbitros del partido fueron Raúl Sánchez y Andrés Barberini.

Jujuy Básquet mostró intensidad desde el inicio. La defensa cerró espacios y el equipo encontró puntos en ataques rápidos. Con ese ritmo, el conjunto local abrió una ventaja en los primeros minutos.

Santa Paula tuvo dificultades para acomodarse en el partido. El entrenador Francisco Blanc pidió un tiempo muerto cuando el marcador mostraba 16-7. Desde ese momento, el equipo santafesino ajustó su juego y comenzó a descontar.

El primer cuarto cerró con ventaja para los jujeños por 21-16.

Santa Paula reaccionó en el segundo cuarto

En el segundo período, Santa Paula mejoró su producción ofensiva. El equipo visitante encontró tiros desde el perímetro y logró equilibrar el desarrollo del juego.

Un triple de Dalpino marcó el empate en 32 cuando restaban cinco minutos para el final del cuarto. A partir de ese momento, el partido mostró un trámite parejo.

Santa Paula pasó al frente por primera vez con un tiro libre que dejó el marcador 36-35. Sin embargo, Jujuy Básquet respondió en el cierre del período y llegó al descanso largo con ventaja de 42-39.

Un tercer cuarto con poco goleo

El tercer parcial mostró imprecisiones en ambos equipos. Las defensas cerraron espacios y el porcentaje de tiro bajó.

Santa Paula aprovechó ese momento para recortar la diferencia. El parcial de 12-8 permitió al equipo visitante quedar arriba por 51-50.

El partido entró en un tramo de mucha disputa física y pocas conversiones.

Un cierre con máxima paridad

El último cuarto mantuvo la tensión hasta los segundos finales. Santa Paula encontró puntos con Gómez Quinteros y Puebla, ambos con 12 unidades.

Jujuy Básquet respondió con dos triples consecutivos de Bruno Conti que cambiaron el ritmo del partido y levantaron al público en el estadio Federación.

En los minutos finales, los dos equipos mostraron errores en ataque y fallas en lanzamientos. Jujuy Básquet sostuvo la ventaja con el aporte ofensivo de Ibarra, máximo anotador del equipo con 12 puntos.

El marcador final quedó 64-62 para el conjunto jujeño.

Síntesis del partido

Jujuy Básquet 64

Marini 5, Stheli 9, Grytsak 6, Tarnowyk 6, Ibarra 12.

Ingresaron: Roveres 10, Roca 5, Conti 11, Fornes, Nesman.

DT: Guillermo Tasso.

Santa Paula 62

Dalpino 3, Delucchi 4, Barbieri 2, Díaz 7, Puebla 12.

Ingresaron: Balbo 9, Gómez 12, J. Caicedo 5, M. Caicedo 8.

DT: Francisco Blanc.

Parciales: 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

Progresión: 21-16, 42-39, 50-51, 64-62.

Jueces: Raúl Sánchez y Andrés Barberini.

Comisionado técnico: Ángel D´Anna.