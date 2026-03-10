martes 10 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 09:03
Fútbol.

Tras el paro de AFA, así es el cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Con el fútbol argentino nuevamente en marcha, la décima jornada se disputará a lo largo de toda la semana, con días y horarios confirmados para cada encuentro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional.

El fútbol argentino retoma la competencia tras el paro que mantuvo paralizadas todas las divisiones por varios días. En ese contexto, la AFA optó por postergar la novena jornada del Torneo Apertura 2026 mientras avanza la causa judicial que salpica a sus máximas autoridades por supuestas anomalías fiscales.

La decisión recibió el apoyo de las instituciones que integran la Liga Profesional. Superado el parate forzoso, la Liga Profesional vuelve a poner en marcha su cronograma con el comienzo de la décima jornada, prevista desde el martes 10 de marzo.

Tras el paro del fútbol impulsado por la AFA, se retoma el Torneo Apertura.

La fecha que no pudo jugarse será reubicada más adelante en el certamen y recién tendrá acción a inicios de mayo, una modificación que comprimirá la agenda en el tramo decisivo de la competencia.

Así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

  • Martes 10 de marzo

19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-

19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Pasó el paro y vuelve a rodar la pelota en la Liga Profesional.
  • Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Tras esa pausa obligada, la Liga Profesional retoma su calendario con el inicio de la fecha 10.
  • Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional.
  • Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

