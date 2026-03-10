Tras el paro de AFA, así es el cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 de la Liga Profesional.
El fútbol argentino retoma la competencia tras el paro que mantuvo paralizadas todas las divisiones por varios días. En ese contexto, la AFA optó por postergar la novena jornada del Torneo Apertura 2026 mientras avanza la causa judicial que salpica a sus máximas autoridades por supuestas anomalías fiscales.
La decisión recibió el apoyo de las instituciones que integran la Liga Profesional. Superado el parate forzoso, la Liga Profesional vuelve a poner en marcha su cronograma con el comienzo de la décima jornada, prevista desde el martes 10 de marzo.
La fecha que no pudo jugarse será reubicada más adelante en el certamen y recién tendrá acción a inicios de mayo, una modificación que comprimirá la agenda en el tramo decisivo de la competencia.
Así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Martes 10 de marzo
19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) -ESPN Premium-
19.45 Independiente – Unión (Zona A) -TNT Sports-
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
22.00 Newell’s – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) -ESPN Premium-
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-