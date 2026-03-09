Escándalo total en el fútbol de Brasil: 23 expulsados tras una batalla campal en una final

Con 23 expulsados , la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en Brasil quedó marcada por un escándalo en el fútbol que dio la vuelta al mundo.

Lo que tenía que ser una fiesta del fútbol con la final terminó en un papelón histórico. Cruzeiro le ganó 1 a 0 a Atlético Mineiro en el Campeonato Mineiro 2026 de Brasil , pero el partido quedó totalmente manchado por una batalla campa l que explotó después del final y dejó un saldo impactante: 23 expulsados , un récord en el fútbol brasileño.

La cifra rompió la marca anterior de 22 tarjetas rojas en un partido disputado en 1954 entre Portuguesa y Botafogo por el Torneo Río-São Paulo . Esta vez, el escándalo se dio en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, con miles de hinchas todavía en las tribunas y con la policía obligada a intervenir para separar a los jugadores.

El encuentro se había definido con un gol de Kaio Jorge a los 60 minutos, pero todo voló por el aire en tiempo de descuento, cuando una jugada terminó en un cruce violento entre futbolistas de ambos equipos.

La secuencia que desató el caos empezó con un choque entre Everson , arquero de Atlético Mineiro, y Christian , jugador de Cruzeiro. Según las crónicas del partido y el informe arbitral reflejado por distintos medios, Everson fue con todo sobre el rival y la tensión se desbordó de inmediato.

A partir de ahí se armó una pelea generalizada: entraron suplentes, jugadores que ya estaban fuera de la jugada y hasta miembros de los cuerpos técnicos. Hubo empujones, trompadas, patadas y escenas totalmente fuera de control. Como el desborde fue total, el árbitro no pudo mostrar todas las rojas en el momento y las sanciones se terminaron oficializando después, en el acta.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo por la violencia de la pelea y por algunos episodios puntuales que se volvieron virales, con Hulk entre los protagonistas más señalados.

Récord histórico y sanciones masivas

El acta oficial terminó con 12 expulsados en Cruzeiro y 11 en Atlético Mineiro, para un total de 23 tarjetas rojas. Entre los sancionados del lado de Cruzeiro aparecieron nombres como Cássio, Fagner, Christian, Lucas Romero y Kaio Jorge. En Atlético Mineiro fueron expulsados, entre otros, Everson, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Cassierra y Hulk.

La dimensión del escándalo fue tan grande que rápidamente quedó catalogado como el partido con más expulsados en la historia del fútbol brasileño. En medios internacionales también remarcaron que la sanción masiva fue retroactiva, precisamente porque la pelea fue tan grande que resultó imposible controlarla en tiempo real dentro del campo.

Qué dijeron después del partido

Después del bochorno, Hulk pidió disculpas públicamente y calificó lo ocurrido como algo lamentable. En paralelo, también hubo repercusiones del lado de Atlético Mineiro, donde el entrenador Eduardo Domínguez cuestionó la actitud de sus futbolistas tras la derrota y el escándalo posterior.

Con el 1 a 0 consumado, Cruzeiro se quedó con la final, pero el resultado quedó completamente tapado por una noche de descontrol que ya quedó grabada como una de las más calientes del fútbol brasileño reciente.