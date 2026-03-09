Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca

Franco Colapinto ya se encuentra en Shanghái para disputar el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. En su llegada al país asiático protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Apenas horas después de finalizar el Gran Premio de Australia, el argentino Franco Colapinto viajó a China para comenzar la preparación de la próxima carrera de la temporada de Fórmula 1. El piloto aterrizó en Shanghái y fue recibido por varios seguidores que lo esperaban en el aeropuerto para pedirle autógrafos y fotos.

Embed - Locura en China en la llegada de Franco Colapinto. El piloto recibió muchos regalos. El detalle de Franco Colapinto que confirma su pasión futbolera Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle de su vestimenta: Colapinto apareció con un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors, una señal más de su conocido fanatismo por el club argentino. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores del automovilismo y del fútbol.

No es la primera vez que el piloto muestra su pasión por el equipo de La Ribera en el paddock de la máxima categoría. Durante el fin de semana del GP de Australia ya se lo había visto con una gorra del club, un gesto que también se volvió tendencia entre los fanáticos.

En lo deportivo, Colapinto viene de terminar en el puesto 14 en la carrera inaugural de la temporada disputada en Melbourne. Su desempeño estuvo condicionado por una penalización durante la largada, aunque logró remontar posiciones y completar una actuación positiva desde lo individual. Gran Premio de China Ahora, el argentino se enfoca en el desafío del Gran Premio de China, que se correrá el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái. Con el segundo compromiso del campeonato en puerta, el piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos. Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán prepararse para seguir la acción durante la madrugada. El cronograma completo es el siguiente: Viernes 13 de marzo: Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30 Sábado 14 de marzo:



Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00 Domingo 15 de marzo: Carrera principal: 4:00

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.