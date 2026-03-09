lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 10:45
Automovilismo.

Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca

El piloto argentino, Frnaco Colapinto, ya se encuentra en Shanghái, para disputar el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1

Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto ya se encuentra en Shanghái para disputar el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. En su llegada al país asiático protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos.

Apenas horas después de finalizar el Gran Premio de Australia, el argentino Franco Colapinto viajó a China para comenzar la preparación de la próxima carrera de la temporada de Fórmula 1. El piloto aterrizó en Shanghái y fue recibido por varios seguidores que lo esperaban en el aeropuerto para pedirle autógrafos y fotos.

Embed - Locura en China en la llegada de Franco Colapinto. El piloto recibió muchos regalos.

El detalle de Franco Colapinto que confirma su pasión futbolera

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle de su vestimenta: Colapinto apareció con un piluso azul y amarillo con el escudo de Boca Juniors, una señal más de su conocido fanatismo por el club argentino. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores del automovilismo y del fútbol.

No es la primera vez que el piloto muestra su pasión por el equipo de La Ribera en el paddock de la máxima categoría. Durante el fin de semana del GP de Australia ya se lo había visto con una gorra del club, un gesto que también se volvió tendencia entre los fanáticos.

En lo deportivo, Colapinto viene de terminar en el puesto 14 en la carrera inaugural de la temporada disputada en Melbourne. Su desempeño estuvo condicionado por una penalización durante la largada, aunque logró remontar posiciones y completar una actuación positiva desde lo individual.

Gran Premio de China

Ahora, el argentino se enfoca en el desafío del Gran Premio de China, que se correrá el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái. Con el segundo compromiso del campeonato en puerta, el piloto de Alpine buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos.

Debido a la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán prepararse para seguir la acción durante la madrugada. El cronograma completo es el siguiente:

Viernes 13 de marzo:

Prácticas libres 1: 0.30
Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo:

Carrera Sprint: 0.00
Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo:

Carrera principal: 4:00

