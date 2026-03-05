jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 10:30
Los detalles

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Este fin de semana, Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 con el equipo de Alpine y se prepara para su debut oficial en la temporada 2026. Los detalles, en la nota.

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1.

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1. 

La espera terminó y Franco Colapinto iniciará su primera temporada completa en la Fórmula 1 en el tradicional Gran Premio de Australia 2026. Este fin de semana tendremos acción viendo el piloto argentino. Los detalles, en la nota.

image

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el equipo Alpine. El Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Melbourne.

image

La actividad oficial será del 6 al 8 de marzo, aunque por la diferencia horaria con Argentina (14 horas), la acción comenzará en la noche del jueves 5.

El cronograma completo para seguir a Franco Colapinto en la primera fecha del campeonato es el siguiente:

Jueves 5 de marzo: Práctica libre 1 (22:30)

Viernes 6 de marzo: Práctica libre 2 (02:00) y Práctica Libre 3 (22:30)

Sábado 7 de marzo: Clasificación (02:00)

Domingo 8 de marzo: Carrera (01:00)

La competencia principal tendrá 58 vueltas en el circuito callejero de Albert Park y marcará el inicio oficial del calendario 2026 de la Fórmula 1.

La transmisión del Gran Premio de Australia 2026 se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium (streaming), FOX Sports Argentina y F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.

De esta manera, los fanáticos argentinos podrán seguir cada salida a pista de Colapinto, incluso en horarios de madrugada.

El piloto argentino llega al inicio del campeonato tras una pretemporada intensa en Bahréin, donde completó más de 2.400 kilómetros de pruebas con el nuevo monoplaza de Alpine.

El GP de Australia no solo será su estreno en el calendario 2026, sino también su primera apertura de temporada como piloto titular en la Máxima.

Además, el campeonato arranca con importantes cambios reglamentarios impulsados por la FIA, que introducen modificaciones técnicas en los autos y prometen una temporada con nuevas estrategias y desafíos.

El pilarense expresó su entusiasmo por el inicio de la temporada en declaraciones al sitio oficial de Alpine:" Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario”.

El detalle argentino de Franco Colapinto en su casco

Uno de los aspectos más destacados de su presentación será el diseño de su casco, que combina elementos patrios con los colores distintivos del equipo.

image

El casco exhibe la bandera argentina junto a una paleta de colores que incluye rosa, rojo, azul y blanco. Este diseño refleja tanto su identidad personal como la estética del equipo para la nueva temporada, reforzando su conexión con las raíces argentinas.

El casco de Colapinto destaca por su fusión de símbolos patrios y colores vibrantes. La bandera argentina ocupa un lugar central en el diseño, mientras que los tonos rosa, rojo, azul y blanco se integran armoniosamente con la imagen de Alpine.

