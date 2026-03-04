miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 13:19
Servicios.

Todo sobre el carnet sanitario: cómo sacar turno, cuánto cuesta y cuándo se entrega

Los turnos para el carnet sanitario se gestionan por 0800 o web las 24 horas. La entrega es digital con QR y demora hasta 72 horas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Centro de Especialidades Norte continúa con alta demanda para la tramitación del carnet sanitario. Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con la directora, la doctora Gladys Cazón, quien brindó todos los detalles sobre cómo gestionar el turno, los costos actuales y la modalidad de entrega.

Valor del Carnet Sanitario

Actualmente, el trámite tiene un valor de $15.000, tanto para el carnet sanitario común como para el especial.

Cómo sacar turno

La gestión es exclusivamente con turno previo.

“Los turnos se obtienen a través del call center, que es el 0800-77711, donde hay un número para carnet sanitario especial y carnet sanitario común”, explicó la doctora Cazón.

Además, se puede solicitar turno mediante la plataforma digital TuJujuy, disponible las 24 horas. Allí cada persona puede elegir día y horario.

La directora fue clara respecto a la modalidad presencial:

"Presencial no. Generalmente es programado porque necesitamos organizar la cantidad de gente".

Cantidad de turnos diarios para el Carnet Sanitario

Desde enero, el centro atiende entre 280 y 300 personas por día, por lo que no es posible presentarse sin turno.

“Si ese cupo rebasa, es imposible hacerlo directo espontáneo”, remarcó.

Carnet común y carnet especial

Cazón destacó que es importante diferenciar entre carnet común y especial.

“Hago mucha marcación con respecto a lo que es común y lo que es especial para que la gente informe exactamente, porque son distintos profesionales los que van a atender”, indicó.

El carnet especial suele requerirse para docentes, choferes u otras actividades que necesitan evaluaciones específicas, como intervención fonoaudiológica.

Requisitos para el trámite

Los requisitos pueden consultarse en la página oficial o a través del 0800. Sin embargo, la directora hizo hincapié en algunos puntos clave:

  • Presentar DNI.

  • Mujeres: llevar resultado del último estudio de Papanicolau para agilizar el informe.

  • Personas con patologías previas (como diabetes): presentar estudios recientes o constancia de su médico de cabecera.

“Eso facilita que si el análisis que se le realiza ahora está alterado, el médico clínico pueda tomar conocimiento de que está bajo tratamiento”, explicó.

Entrega digital y plazos

El carnet sanitario no se entrega en formato físico tradicional. La modalidad es digital.

“La entrega es online porque llevan QR y la misma persona ingresa por vía digital y el carnet sale impreso”, detalló Cazón.

El plazo máximo es de 72 horas.

En caso de que figure como “pendiente”, la persona deberá presentarse en el Ministerio de Salud, por la mañana, en el consultorio 57.

“Si dice pendiente significa que probablemente alguno de los análisis salió alterado y se requiere otro estudio o intervención de algún especialista”, aclaró.

Si todo está en orden, el carnet puede descargarse e imprimirse sin inconvenientes.

