La Legislatura analiza la creación del municipio autónomo de Alto Comedero.

En el marco de la 2° sesión ordinaria de la Legislatura, el Frente Jujuy Crece presentó el proyecto de la creación del municipio autónomo de Alto Comedero. El mismo ya tomó estado parlamentario y será tratado en las comisiones correspondientes.

Dicho proyecto, según adelantaron en conferencia de prensa, tiene como objetivo mejorar la calidad vida de los vecinos y garantizar la continuidad del crecimiento urbano del sector, "Tomamos la decisión de presentar este proyecto ante la sociedad y posteriormente ponerlo a consideración de los bloques políticos y las distintas comisiones que integran la Cámara”, dijo el Presidente del Bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert.

En este sentido adelantó que será "fundamental recibir a los vecinos y a las instituciones barriales y con ellos trazar una agenda de trabajo que enriquezca el proyecto".

“La Municipalidad de San Salvador es muy grande y tiene que cubrir y atender las necesidades de un sector amplio como Alto Comedero que, además, experimentó un crecimiento exponencial. Es por ello que el sector debe ser abordado y tratado desde un nuevo enfoque de gestión y administración”, sostuvo Jubert.

Por último el Legislador Provincial dijo “que los habitantes de Alto Comedero sepan que este gobierno siempre piensa y trabaja en función del bienestar de ellos, respetando pautas de administración responsable, de manera que la creación de un municipio no sea motivo de desequilibrio financiero para el Estado provincial”.

barrio alto comedero (2)

Plena autonomía y jurisdicción

El proyecto establece que la municipalidad de Alto Comedero gozará de plena autonomía política, administrativa, económica y financiera, de conformidad con la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de los Municipios.

Además, plantea que la jurisdicción quedará delimitada por el punto más alto del cerro Padilla, siguiendo hacia el Este por una línea recta hasta el punto de arranque del Canal Secundario; hacia el Este hasta la intersección con la Ruta Nacional 9; por esta hacia el Norte hasta el acceso al Distribuidor Sur de la Autopista Ruta Nacional 66; por esta hacia el Sudeste hasta el límite de los departamentos Manuel Belgrano y Palpalá; hacia el Sur hasta el río Los Alisos; hacia el Este por la Ruta Provincial 2 La Almona; por esta hacia el Norte por la proyección de la línea que une el cerro Padilla con el nacimiento del Canal Secundario y por dicha proyección hacia el Oeste hasta cerrar el polígono.

Función institucional

El municipio estará integrado por un Departamento Ejecutivo a cargo del intendente y un Concejo Deliberante de 8 miembros que serán elegidos en 2027 por voluntad popular y entrarán en funciones en diciembre de dicho año.

Cabe consignar, que se prevé la creación de la Agencia de Desarrollo de Alto Comedero (ADAC) para garantizar un traspaso institucional ordenado, cuyo responsable será designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Planta de personal

Se suscribirá un convenio con la Municipalidad de San Salvador para la transferencia de servicios públicos, el traspaso obligatorio de no menos de 1.500 empleados municipales y el inventario de activos y determinación del patrimonio inicial.

Para financiar infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional, se creará el Fondo para la Organización Municipal de Alto Comedero.

alto comedero

“Agilizar un trámite que ya se venía dando”

Según explicó la diputada provincial, Mariela Ortiz, el impulso del proyecto responde a una necesidad largamente instalada en la agenda legislativa y social. Señaló que existen iniciativas previas de otros espacios políticos, pero que la decisión del bloque busca “agilizar un trámite que ya se venía dando” y darle un marco legislativo concreto a una demanda que consideran urgente.

Entre los fundamentos para solicitar que Alto Comedero sea un municipio, Ortiz destacó que Alto Comedero experimentó en los últimos años un crecimiento notorio, principalmente vinculado al desarrollo habitacional impulsado por el Gobierno provincial.

barrio alto comedero (1)

La Legisladora Provincial subrayó además que la mayoría de los planes de vivienda recientes se asentaron allí, y que el sector reúne aproximadamente 130.000 habitantes.

Otro de los fundamentos expuestos tiene que ver con el avance de obras públicas y servicios como la “pavimentación y mejoras viales, obras sobre rutas y la construcción de la Ciudad Deportiva y otros trabajos de infraestructura asociados al crecimiento poblacional”, recordó.

Embed - MARIELA ORTIZ - Diputado - La Legislatura analiza la creación del municipio de Alto Comedero

También señaló que Alto Comedero “ya cuenta con una planta municipal que actualmente atiende las necesidades de la zona, lo que facilitaría la transición. Se deberá avanzar respetando los mecanismos que establece la Constitución”.