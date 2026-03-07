domingo 08 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 18:25
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

El partido previsto para el jueves 12 de marzo frente a Huracán podría disputarse sin público debido al colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de viviendas cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Por  Agustín Weibel
El inicio del ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet como entrenador de River podría tener un estreno inesperado. Un grave problema de infraestructura ocurrido a pocas cuadras del estadio de Huracán genera preocupación en las autoridades y pone en duda la presencia de hinchas en el partido programado para la próxima semana.

El inicio de la era de Eduardo “Chacho” Coudet al frente de River se encuentra bajo una inesperada sombra de incertidumbre. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el nuevo entrenador millonario proyectaba su estreno para el próximo jueves 12 de marzo ante Huracán. Sin embargo, un grave incidente de infraestructura ocurrido a escasos metros del Estadio Tomás Adolfo Ducó puso en duda la logística del encuentro y la presencia de los hinchas en las tribunas.

El barrio porteño de Parque Patricios se encuentra afectado desde el martes por el colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de viviendas, ubicado en la intersección de la Avenida Suárez y la calle Mafalda. Como consecuencia del derrumbe, más de 300 vecinos debieron ser evacuados mientras continúan los trabajos de evaluación de las estructuras cercanas.

En este contexto, la seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le comunicó a Huracán que debía disputar su último compromiso frente a Belgrano sin público, con el objetivo de evitar posibles vibraciones que pudieran afectar aún más la estructura dañada y agravar la situación en el área afectada.

Las familias evacuadas atraviesan horas de angustia e incertidumbre, ya que las autoridades de Defensa Civil todavía no pudieron determinar cuándo podrán regresar a sus viviendas debido al riesgo de nuevos desprendimientos. La zona permanece cercada con un amplio operativo de seguridad mientras avanzan los peritajes técnicos en los edificios linderos.

Si el panorama continúa sin cambios favorables, podría repetirse el escenario del pasado 3 de marzo, cuando Huracán recibió a Belgrano a puertas cerradas como medida preventiva ante la situación edilicia.

Para Coudet, esto implicaría un debut atípico como entrenador de River, sin el acompañamiento del público en las tribunas y en un ambiente inusual para un partido de esta magnitud. De todos modos, se espera que entre el lunes y el martes próximos se conozca el informe técnico final que determinará si el estadio está en condiciones de recibir espectadores.

