Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio
El hecho ocurrió este sábado cuando la calzada mojada provocó que el conductor perdiera el control de la moto. Personal de emergencia intervino en el lugar y recomiendan circular con precaución ante las lluvias.
Motociclista derrapó por la lluvia en avenida General Savio
El hecho ocurrió durante la jornada de hoy y generó la intervención de personal de emergencia, que acudió al lugar para asistir al conductor y ordenar el tránsito en la zona. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.
Las lluvias registradas en las últimas horas provocaron que varias calles y avenidas de la ciudad presenten superficies resbaladizas, lo que aumenta el riesgo de derrapes, especialmente para quienes circulan en motocicleta o bicicleta.
Recomendaciones para conducir con lluvia
Ante este tipo de situaciones, especialistas en seguridad vial recomiendan:
Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.
Aumentar la distancia de frenado respecto a otros vehículos.
Utilizar casco y elementos de protección en el caso de motociclistas.
Mantener luces encendidas para mejorar la visibilidad.
Evitar frenadas repentinas o aceleraciones bruscas que puedan provocar pérdida de control.
Las autoridades recordaron que, durante días de lluvia, la combinación de agua, aceite y polvo en el asfalto puede generar superficies extremadamente resbaladizas, por lo que es fundamental extremar las precauciones al conducir.
El tránsito en la zona se mantuvo con circulación reducida mientras trabajaban los equipos de asistencia. Se solicita a los conductores manejar con cuidado y respetar las indicaciones del personal que interviene en el lugar.