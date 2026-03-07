domingo 08 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 - 13:23
Seguridad.

El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

Está destinada a profesionales con formación académica y trayectoria en el ámbito de la seguridad y disciplinas afines.

Por  Verónica Pereyra
589812723_18072527141621549_798279887899988395_n
La convocatoria está dirigida a docentes y profesionales con formación específica que deseen dictar materias vinculadas a la formación policial y penitenciaria. Desde la institución indicaron que el objetivo es fortalecer el cuerpo docente y mejorar la formación académica de los estudiantes que se preparan para ingresar a las fuerzas provinciales.

El IUPS es el organismo encargado de la formación de oficiales y suboficiales de la Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario, ofreciendo carreras de grado y pregrado orientadas al campo de la seguridad pública. La institución busca incorporar docentes que puedan aportar conocimientos en distintas áreas académicas vinculadas con la formación profesional de los futuros agentes.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan de manera online en este link, a través de los canales oficiales habilitados por la institución. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación que acredite su formación académica y experiencia profesional.

Desde el IUPS recordaron que el proceso de selección contempla diferentes etapas de evaluación, donde se analizarán los antecedentes de los postulantes y su perfil para desempeñarse en el ámbito educativo.

El formulario estará habilitado desde las 00:00 horas del sábado 7 de marzo hasta las 10:00 horas del lunes 9 de marzo.

Formación para las fuerzas de seguridad

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad funciona en San Salvador de Jujuy y tiene como misión formar profesionales en materia de seguridad pública, combinando formación académica, entrenamiento y valores institucionales.

