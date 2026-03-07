El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) abrió la inscripción para la convocatoria docente 2026, destinada a profesionales interesados en formar parte del plantel académico de la institución encargada de capacitar a los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad de Jujuy.
La convocatoria está dirigida a docentes y profesionales con formación específica que deseen dictar materias vinculadas a la formación policial y penitenciaria. Desde la institución indicaron que el objetivo es fortalecer el cuerpo docente y mejorar la formación académica de los estudiantes que se preparan para ingresar a las fuerzas provinciales.
El IUPS es el organismo encargado de la formación de oficiales y suboficiales de la Policía de Jujuy y del Servicio Penitenciario, ofreciendo carreras de grado y pregrado orientadas al campo de la seguridad pública. La institución busca incorporar docentes que puedan aportar conocimientos en distintas áreas académicas vinculadas con la formación profesional de los futuros agentes.
Cómo inscribirse
Las inscripciones se realizan de manera online en este link, a través de los canales oficiales habilitados por la institución. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación que acredite su formación académica y experiencia profesional.
Desde el IUPS recordaron que el proceso de selección contempla diferentes etapas de evaluación, donde se analizarán los antecedentes de los postulantes y su perfil para desempeñarse en el ámbito educativo.
El formulario estará habilitado desde las 00:00 horas del sábado 7 de marzo hasta las 10:00 horas del lunes 9 de marzo.
Formación para las fuerzas de seguridad
El Instituto Universitario Provincial de Seguridad funciona en San Salvador de Jujuy y tiene como misión formar profesionales en materia de seguridad pública, combinando formación académica, entrenamiento y valores institucionales.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.