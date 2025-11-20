jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 15:17
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

El rector del IUPS aclaró que se trata de un estudiante de 2° año y que, si se confirma una imputación podría ser suspendido e incluso dado de baja.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones

Caso patota en Alto Comedero: el IUPS confirma que un alumno está bajo la lupa

Caso patota en Alto Comedero: el IUPS confirma que un alumno está bajo la lupa

Lee además
Guadalupe Jazmín Alemán desapareció en Palpalá el miércoles 19 de noviembre.
Urgente.

Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá
Verduras y frutas, a la cabeza de las subas y bajas de precios en julio en Jujuy (Foto ilustrativa)
Consumo.

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

“Hemos tomado conocimiento a través de publicaciones y de redes sociales de la posible participación de alguien que sería alumno de este instituto. Motivo por el cual se iniciaron actuaciones administrativas en el instituto a los fines de establecer si esto era así y cuál era la naturaleza de esa intervención”, explicó. “Hemos tomado conocimiento a través de publicaciones y de redes sociales de la posible participación de alguien que sería alumno de este instituto. Motivo por el cual se iniciaron actuaciones administrativas en el instituto a los fines de establecer si esto era así y cuál era la naturaleza de esa intervención”, explicó.

Cabezas señaló que ya se requirieron informes formales y que, por el momento, “no existe aún imputación penal en contra de esta persona”. Aun así, las actuaciones ya están en marcha y “a la espera de las determinaciones que haga la Justicia a los fines de poder establecer las responsabilidades administrativas que puedan corresponder”.

“No está por recibirse, es un alumno de segundo año”

El rector también desmintió una de las versiones que circularon tras las declaraciones del abogado de la familia del menor, quien había mencionado que el joven señalado estaba próximo a egresar. “No, es un alumno de segundo año, es un alumno que todavía le faltan más de dos años para concluir sus estudios, es un alumno que está en sus años iniciales”, aclaró.

En ese sentido, recordó que el IUPS tiene “más de 1.200 alumnos actualmente que están cursando las distintas carreras del instituto”, y que todos ellos deben respetar un régimen de conducta estricto: el comportamiento exigido alcanza tanto al ámbito interno como a la vida cotidiana fuera de las aulas.

“Todo alumno tiene que someterse a un régimen de conducta y un comportamiento no sólo en lo que es el ámbito del instituto sino también en el exterior”, remarcó. “Todo alumno tiene que someterse a un régimen de conducta y un comportamiento no sólo en lo que es el ámbito del instituto sino también en el exterior”, remarcó.

Patota en Alto Comedero
Caso patota en Alto Comedero: el IUPS confirma que un alumno está bajo la lupa

Caso patota en Alto Comedero: el IUPS confirma que un alumno está bajo la lupa

Posibles sanciones desde el IUP: de la suspensión a la baja académica

Consultado sobre qué tipo de sanciones podría recibir el estudiante en caso de que la Justicia avance con una imputación, Cabezas pidió prudencia: “No quiero anticipar una opinión porque posteriormente me va a tocar adoptar las medidas administrativas de las sanciones que puedan llegar a corresponder”.

De todos modos, detalló cuál es el procedimiento habitual: “Una vez que se toma conocimiento del inicio de una causa judicial en contra de un alumno, generalmente las medidas que se van a determinar son la suspensión académica de ese alumno”. Luego, según “la naturaleza de la infracción y su gravedad”, pueden corresponder “distintos tipos de sanciones, entre ellas la baja académica”.

Por ahora, el instituto aguarda las definiciones del fiscal y del juez a cargo de la causa para decidir cómo avanzar con el expediente interno, mientras la familia del menor insiste en el pedido de justicia y de protección para el chico agredido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

Cómo serán los servicios municipales el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Lo que se lee ahora
Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel