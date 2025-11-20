Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

En el marco de la causa por la brutal agresión a un adolescente de 15 años en Alto Comedero , el rector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), Simón Cabezas , confirmó que el establecimiento abrió actuaciones administrativas internas ante la versión de que uno de los jóvenes involucrados sería alumno de la escuela de policía.

"Hemos tomado conocimiento a través de publicaciones y de redes sociales de la posible participación de alguien que sería alumno de este instituto. Motivo por el cual se iniciaron actuaciones administrativas en el instituto a los fines de establecer si esto era así y cuál era la naturaleza de esa intervención", explicó.

Cabezas señaló que ya se requirieron informes formales y que, por el momento, “no existe aún imputación penal en contra de esta persona” . Aun así, las actuaciones ya están en marcha y “a la espera de las determinaciones que haga la Justicia a los fines de poder establecer las responsabilidades administrativas que puedan corresponder” .

El rector también desmintió una de las versiones que circularon tras las declaraciones del abogado de la familia del menor, quien había mencionado que el joven señalado estaba próximo a egresar. “ No, es un alumno de segundo año, es un alumno que todavía le faltan más de dos años para concluir sus estudios, es un alumno que está en sus años iniciales ”, aclaró.

En ese sentido, recordó que el IUPS tiene “más de 1.200 alumnos actualmente que están cursando las distintas carreras del instituto”, y que todos ellos deben respetar un régimen de conducta estricto: el comportamiento exigido alcanza tanto al ámbito interno como a la vida cotidiana fuera de las aulas.

"Todo alumno tiene que someterse a un régimen de conducta y un comportamiento no sólo en lo que es el ámbito del instituto sino también en el exterior", remarcó.

Patota en Alto Comedero Caso patota en Alto Comedero: el IUPS confirma que un alumno está bajo la lupa

Posibles sanciones desde el IUP: de la suspensión a la baja académica

Consultado sobre qué tipo de sanciones podría recibir el estudiante en caso de que la Justicia avance con una imputación, Cabezas pidió prudencia: “No quiero anticipar una opinión porque posteriormente me va a tocar adoptar las medidas administrativas de las sanciones que puedan llegar a corresponder”.

De todos modos, detalló cuál es el procedimiento habitual: “Una vez que se toma conocimiento del inicio de una causa judicial en contra de un alumno, generalmente las medidas que se van a determinar son la suspensión académica de ese alumno”. Luego, según “la naturaleza de la infracción y su gravedad”, pueden corresponder “distintos tipos de sanciones, entre ellas la baja académica”.

Por ahora, el instituto aguarda las definiciones del fiscal y del juez a cargo de la causa para decidir cómo avanzar con el expediente interno, mientras la familia del menor insiste en el pedido de justicia y de protección para el chico agredido.