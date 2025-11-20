Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Asiste a familiares del menor de 15 años agredido por una patota - Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)

El abogado de la familia del menor atacado por una patota en Alto Comedero , Juan José Peinado , confirmó que la causa avanzó con las primeras medidas judiciales. Contó a todojujuy :

"tuvimos ayer la oportunidad de reunirnos con el ayudante fiscal y solicitarle una medida cautelar, es decir, una prohibición de acercamiento hacia la víctima, conocida como perimetral" y que a partir de esa presentación "estamos avanzando en la causa".

Sobre la situación procesal de los señalados, explicó que “dos personas” están ya mencionadas en el expediente y que “el resto están siendo identificados” . Aclaró que se apunta a que “están dadas las condiciones para que se proceda a la imputación por lesiones a todo el grupo” . En cuanto a la situación concreta de los sospechosos, precisó que “por ahora están demorados, porque recién se va a llevar a cabo la detención una vez que se realice la imputación” , marcando la diferencia entre la retención inicial y una detención formal.

"Están dadas las condiciones para que se proceda a la imputación por lesiones a todo el grupo".

Cómo habría sido la emboscada del menor en Alto Comedero por la patota

El abogado reconstruyó el posible móvil del ataque a partir de los mensajes previos y el relato de la familia. Señaló que, “de acuerdo al móvil del hecho, habría sucedido previamente con mensajes de texto por redes sociales” y que:

"la chica habría citado a la víctima para conocerse".

Según esa hipótesis, en ese contexto la pareja o expareja de la joven se habría enterado del contacto y “insistió para que se encontraran, y en ese momento, cuando él llegó, lo agredieron en grupo”. Consultado sobre el rol de la chica, Peinado fue claro: “están todos siendo investigados como cómplices”, y será el fiscal quien defina la calificación y el grado de participación de cada uno.

El letrado también diferenció los dos episodios que se conocieron públicamente: “son dos hechos diferentes”, dijo. Por un lado, “la agresión del menor” ocurrida el sábado y, por otro, “una pelea en riña que eso sucedió el lunes”, cuando habrían intentado volver a citarlo y hostigarlo.

Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)

Quiénes están bajo la lupa

Peinado confirmó que entre los involucrados hay personas vinculadas a instituciones sensibles. Detalló que “una de las personas involucradas es estudiante en la policía, estaría próxima a recibirse”, y adelantó que “si se llega a la imputación por lesiones, vamos a pedir que se lo dimita de la fuerza, que seguramente es lo más probable”.

Además, mencionó que “hay otro que es profesor de rugby” y que “hay otros jugadores también”. Sobre el perfil del grupo, precisó que “son todos chicos de 18 a 26 años, o sea mayores de edad, de contextura grande y, por supuesto, muy peligrosos”, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad del menor de 15 años que fue atacado.

Miedo a nuevos ataques y protección al menor

El abogado remarcó que la principal preocupación de la familia es la seguridad del adolescente. Explicó que la medida cautelar que lograron es “una medida de protección para que esté resguardada la vida del menor, ya que es víctima de un delito y es una situación muy peligrosa”.

En esa línea, sostuvo que “tenemos miedo de que se vuelva a repetir o incluso que sea más grave”, por lo que la prioridad ahora es que la Justicia avance en la identificación completa del grupo, en la imputación por lesiones y en el cumplimiento estricto de la perimetral para evitar cualquier nuevo contacto con la víctima.