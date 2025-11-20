jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 13:09
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

El abogado que representa a la familia del chico confirmó que hay dos jóvenes demorados, se pidió una perimetral e investigan a todos los involucrados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Asiste a familiares del menor de 15 años agredido por una patota - Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Asiste a familiares del menor de 15 años agredido por una patota - Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989) 

 

 

Lee además
Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro
Guadalupe Jazmín Alemán desapareció en Palpalá el miércoles 19 de noviembre.
Urgente.

Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá

“tuvimos ayer la oportunidad de reunirnos con el ayudante fiscal y solicitarle una medida cautelar, es decir, una prohibición de acercamiento hacia la víctima, conocida como perimetral” y que a partir de esa presentación “estamos avanzando en la causa”. “tuvimos ayer la oportunidad de reunirnos con el ayudante fiscal y solicitarle una medida cautelar, es decir, una prohibición de acercamiento hacia la víctima, conocida como perimetral” y que a partir de esa presentación “estamos avanzando en la causa”.

Sobre la situación procesal de los señalados, explicó que “dos personas” están ya mencionadas en el expediente y que “el resto están siendo identificados”. Aclaró que se apunta a que “están dadas las condiciones para que se proceda a la imputación por lesiones a todo el grupo”. En cuanto a la situación concreta de los sospechosos, precisó que “por ahora están demorados, porque recién se va a llevar a cabo la detención una vez que se realice la imputación”, marcando la diferencia entre la retención inicial y una detención formal.

“Están dadas las condiciones para que se proceda a la imputación por lesiones a todo el grupo”. “Están dadas las condiciones para que se proceda a la imputación por lesiones a todo el grupo”.

Embed - Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Cómo habría sido la emboscada del menor en Alto Comedero por la patota

El abogado reconstruyó el posible móvil del ataque a partir de los mensajes previos y el relato de la familia. Señaló que, “de acuerdo al móvil del hecho, habría sucedido previamente con mensajes de texto por redes sociales” y que:

“la chica habría citado a la víctima para conocerse”. “la chica habría citado a la víctima para conocerse”.

Según esa hipótesis, en ese contexto la pareja o expareja de la joven se habría enterado del contacto y “insistió para que se encontraran, y en ese momento, cuando él llegó, lo agredieron en grupo”. Consultado sobre el rol de la chica, Peinado fue claro: “están todos siendo investigados como cómplices”, y será el fiscal quien defina la calificación y el grado de participación de cada uno.

El letrado también diferenció los dos episodios que se conocieron públicamente: “son dos hechos diferentes”, dijo. Por un lado, “la agresión del menor” ocurrida el sábado y, por otro, “una pelea en riña que eso sucedió el lunes”, cuando habrían intentado volver a citarlo y hostigarlo.

Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)
Asiste a familiares del menor de 15 años agredido por una patota - Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)

Asiste a familiares del menor de 15 años agredido por una patota - Dr. Juan José Peynado - abogado (MP 4989)

Quiénes están bajo la lupa

Peinado confirmó que entre los involucrados hay personas vinculadas a instituciones sensibles. Detalló que “una de las personas involucradas es estudiante en la policía, estaría próxima a recibirse”, y adelantó que “si se llega a la imputación por lesiones, vamos a pedir que se lo dimita de la fuerza, que seguramente es lo más probable”.

Además, mencionó que “hay otro que es profesor de rugby” y que “hay otros jugadores también”. Sobre el perfil del grupo, precisó que “son todos chicos de 18 a 26 años, o sea mayores de edad, de contextura grande y, por supuesto, muy peligrosos”, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad del menor de 15 años que fue atacado.

Miedo a nuevos ataques y protección al menor

El abogado remarcó que la principal preocupación de la familia es la seguridad del adolescente. Explicó que la medida cautelar que lograron es “una medida de protección para que esté resguardada la vida del menor, ya que es víctima de un delito y es una situación muy peligrosa”.

En esa línea, sostuvo que “tenemos miedo de que se vuelva a repetir o incluso que sea más grave”, por lo que la prioridad ahora es que la Justicia avance en la identificación completa del grupo, en la imputación por lesiones y en el cumplimiento estricto de la perimetral para evitar cualquier nuevo contacto con la víctima.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá

Inflación: ¿aumentaron las frutas y verduras en Jujuy?

Ingreso a primer año 2026: los resultados del sorteo de la "asignación de momentos"

Cómo serán los servicios municipales el fin de semana largo en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Imagen alusiva
Policiales.

Un motociclista murió al chocar con un colectivo en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel