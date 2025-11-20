jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 07:02
Redes sociales.

Una joven mostró las habitaciones baratas en China y es furor en redes

Una joven estudiante registró su experiencia en este tipo de vivienda, señalando que por apenas algo más de un dólar se pueden obtener servicios elementales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Mostró las increíbles habitaciones baratas en China y el video sorprendió en las redes sociales. &nbsp;

Mostró las increíbles habitaciones baratas en China y el video sorprendió en las redes sociales.

 

En China, el auge del mercado de bienes raíces ha dado lugar a la aparición de las llamadas mini habitaciones, espacios diminutos cuya anchura apenas alcanza los 60 centímetros. Un video elaborado por una estudiante y difundido en redes se viralizó, mostrando con detalle este tipo de vivienda.

La joven resaltó tanto sus reducidas dimensiones como las dificultades que enfrentan quienes las habitan. Al entrar por primera vez a una de estas estancias, la joven muestra asombro por lo estrecho del lugar: comenta que la puerta le resulta “más angosta que yo” antes de intentar pasar.

Mostró las increíbles habitaciones baratas en China y el video sorprendió en las redes sociales.
Estudiante muestra las minihabitaciones más baratas de China.

Estudiante muestra las minihabitaciones más baratas de China.

Así son las habitaciones baratas en China

El acceso a la estancia es complicado debido a la estrechez de la puerta, y una vez dentro, la sorpresa y el desconcierto son inmediatos: el espacio es tan reducido que resulta casi inimaginable que alguien pueda dormir allí. El material audiovisual enfatiza que para quienes sufren de claustrofobia, pasar una noche en este lugar sería absolutamente inviable.

A pesar de su tamaño extremadamente limitado, estas minihabitaciones incluyen algunos servicios básicos. Al consultar el costo, la estudiante se entera de que pasar la noche allí tiene un valor de 8 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 1,10 dólares estadounidenses.

Por ese precio, quien ocupa la habitación dispone de televisión y un baño privado, comodidades que resultan llamativas dado el reducido tamaño del lugar. La estudiante, sorprendida, pregunta: “¿Esto es para que la gente viva aquí?”, reflejando lo extraño de la propuesta y lo difícil que resulta concebir su uso diario.

Una estudiante viraliza en redes sociales la experiencia de alojarse en minihabitaciones chinas, mostrando sus dimensiones y desafíos.

Habitaciones con instalaciones compartidas

Mientras explora el espacio, la joven observa que la estancia corresponde apenas a la mitad de un baño completo, dado que ciertas instalaciones se comparten con la habitación contigua, lo que añade otra particularidad al alojamiento diminuto.

El colchón, colocado a lo largo de la pared, ocupa prácticamente todo el espacio disponible en la diminuta habitación. La joven comenta que pasar una sola noche allí podría causarle “capsulitis adhesiva”, también llamada hombro congelado, debido a la completa restricción de movimiento que impone el confinamiento.

El interior de la habitación evidencia que cada centímetro se aprovecha al máximo: la estudiante señala que la televisión solo puede verse de lado, ya que la estrechez del cuarto impide colocarla de frente, mostrando cómo la optimización del espacio prima sobre la comodidad.

Embed

Este aspecto demuestra cómo el tamaño extremadamente reducido afecta tanto el uso de los muebles como la operatividad mínima del entorno. La altura del cuarto también es restrictiva; de hecho, la joven comenta con ironía que “el mayor defecto de esta habitación es que si quieres ahorcarte, no es lo suficientemente alta”.

El recorrido relatado por la estudiante evidencia cómo determinados segmentos del mercado inmobiliario se ajustan a la fuerte demanda de hospedaje y a la escasez de espacio urbano en ciertas ciudades de China.

Las tarifas reducidas chocan con la falta de comodidad y las condiciones casi inviables para vivir, convirtiendo a estas minihabitaciones en una alternativa extrema que, si bien satisface necesidades elementales, genera serias dudas sobre la calidad de vida y el bienestar de quienes las habitan.

